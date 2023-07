Diablo 4: Die gerade enthüllte Season 1 spaltet Fans, aber was sagt ihr eigentlich dazu?

Diablo 4 startet am 20. Juli 2023 in seine 1. Saison. Freuen sich die Fans drauf?

Die Dämonenkatze ist aus dem Sack, wir wissen jetzt genau, wann Season 1 von Diablo 4 startet und was alles drin steckt. Blizzard hat in einem großen Live-Stream alles Wichtige enthüllt, nachlesen könnt ihr das hier bei uns im Ticker.

Wie fallen die ersten Reaktionen der Fans auf den Reveal aus? Und was denkt die GameStar-Community vor dem Start über Season 1?

Gemischte Gefühle nach dem Reveal

Einer der größten Vor- und gleichzeitig Nachteile des Internets: Wir erfahren fast in Echtzeit, was die Leute von Ankündigungen halten. Und natürlich sind Reddit, Twitter und Co. gerade voll mit starken Meinungen zum Diablo-Season-Reveal. Die fallen ziemlich gemischt aus, wir geben mal einen groben Überblick.

Es gibt zahlreiche Fans, die positiv überrascht von den angekündigten Änderungen sind und sich ausdrücklich auf die neuen Inhalte freuen, zum Beispiel die sechs neuen Unique Items oder den neuen Bosskampf. Auf dem offiziellen Twitter-Account von Diablo 4 sind besonders viele positive Stimmen in den Kommentaren zu vernehmen.

Dann gibt es solche, die skeptisch bleiben, weil sie die Ankündigung für geniales Marketing halten – aber bezweifeln, dass sich Season 1 dann auch so super spielt. So schreibt etwa Reddit-User quasipickle:

Wenn mich Path of Exile etwas gelehrt hat, dann, dass man sich nicht für eine Season begeistern sollte, bevor man sie nicht tatsächlich gespielt hat. Marketing und Hypetrains sind real.

Und ein gewisser Anteil ist komplett enttäuscht von Season 1, noch bevor sie gestartet ist. Sie hätten sich größere Änderungen erhofft, vor allem für das Endgame, das manche als kaum noch motivierend finden. Reddit-User 2letterz meint dazu:

Enttäuschend, hatte auf ein ausgefeilteres Endgame gehofft. Jetzt können wir wieder Dungeons spielen, nur mit der neuen Mechanik. Viel zu viel Gerede über Battle Pass / Skins / Season-Reise, schätze, es gab nichts anderes zu besprechen.

Was sagen denn jetzt die meisten? Das lässt sich gar nicht so leicht beantworten, immerhin kennen wir alle das Phänomen, dass Leute eher negative Meinungen niederschreiben. Aber zum Glück haben wir bei GameStar ja euch – also eine große Community, aus der wir statistisch relevante Infos gewinnen können!

Helft uns gerne dabei und stimmt hier darüber ab, wie euch der Season-Reveal gefallen hat. Vielen Dank fürs Mitmachen.

Noch mehr zu sagen? Ihr müsst es natürlich nicht bei der reinen Abstimmung belassen, schreibt uns gern ausführlich in die Kommentare, was eure Gedanken zum Season-Reveal sind. Worauf hofft ihr, was hat euch besonders gut gefallen und was hat euch vielleicht enttäuscht? Wir sind schon sehr gespannt auf eure Meinung!