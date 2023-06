Diablo 4 Patch 1.02 ist live, ein EP-Trick funktioniert jetzt nicht mehr - hier die kompletten Patch Notes

Neue Updates sorgen bei Diablo 4 für weiteren Feinschliff.

Diablo 4 hat zwei kleine Hotfixes erhalten, die unter dem Label Patch 1.02 von Blizzard zusammengefasst werden. Beim nächsten Start eures Battle.net-Clients sollte das Update in einem Rutsch automatisch installiert werden.

Wir haben natürlich die vollständigen Patch Notes für euch. Keine Sorge: Viel zu lesen bekommt ihr dennoch nicht, denn sie fallen relativ kompakt aus.

Bye, bye, unendliche EP

Beleuchten wir die wenigen Highlights noch etwas genauer: Für die Weltstufen 3 und 4 wurde die Levelbandbreite der Welt-Bosse erhöht. In diesem Zuge wurde zudem der Level 100 Pinnacle Boss gleichzeitig gebufft als auch generft. Denn er teilt nun zwar mehr Schaden aus, steckt dafür aber weniger Treffer weg.

In Dungeons wurde die Spawn-Rate für Elite-Gegner angepasst - in welche Richtung genau, lassen die Patch Notes aber offen. Außerdem soll es nun nicht mehr vorkommen, dass ihr innerhalb eines Dungeons beim Wechseln einer Ebene am falschen Ort herauskommt.

Auch einem EP-Trick geht es an den Kragen: Wer von euch bislang gerne Fly Hosts dazu genutzt hat, um mehr oder weniger unendlich lange Erfahrungspunkte zu farmen, muss sich von dieser Taktik nun verabschieden. Denn Blizzard gibt bekannt, dass sowohl reguläre Fly Hosts als auch deren wiedererweckte Variante nicht mehr länger als Quelle für unendlich EP dienen.

