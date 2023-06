Seid ehrlich: Werdet ihr den Ingame-Shop von Diablo 4 nutzen?

Seid mal ehrlich: Habt ihr den Ingame-Shop von Diablo 4 schon benutzt oder habt ihr es noch vor? Haben die schicken Skins euch zur Geldausgabe verlocken können? Oder wart ihr standhaft und habt den Shop völlig ignoriert?

Der Shop ist eine der großen Kontroversen des neuen Action-RPGs und wir wollen von euch wissen, was eure Haltung dem gegenüber ist. Also lasst es raus: Erzählt uns in den Kommentaren, was ihr darüber denkt.

Große Kontroverse von Diablo 4

Seit der Ankündigung von Diablo 4 war der Ingame-Shop eins der größten Diskussions- und Aufregerthemen in der Community.

Die Sorgen waren besonders groß, nachdem es sich herausgestellt hatte, dass der Shop des Ablegers Diablo Immortal voller perfider Pay2Win-Mechaniken steckt. Blizzard versicherte zwar immer wieder, dass der Ingame-Shop Diablo 4 ein anderes Bezahlmodell benutzt und keine Gameplay-Vorteile bietet, aber das Misstrauen blieb.

Seit dem Early Access weiß man, dass der Shop tatsächlich nur kosmetische Items enthält. Eigentlich eine gute Nachricht, doch die Community ist dennoch wenig begeistert, weil die Preise für die Cosmetics gut gesalzen sind.

Klage gegen Activision Blizzard Activision Blizzard sieht sich aktuell einer Klage wegen Sexismus und ungleicher Behandlung von weiblichen Mitarbeitern ausgesetzt. Falls die Missstände für eure Kaufentscheidung eine Rolle spielen, haben wir für euch alle Infos zur Sexismus-Klage in einem ausführlichen Artikel zusammengefasst. Unsere Haltung und Konsequenzen zu den Vorgängen könnt ihr in einem Leitartikel zum Blizzard-Skandal von GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge nachlesen.

Für einen Skin bezahlt man je nach Klasse und Inhalt zwischen 13 € und 25 €. Stolze Summen, vor allem, wenn man berücksichtigt, dass Diablo 4 ein Vollpreisspiel ist und außerdem noch einen Battle Pass bekommt.

Die Meinungen zu dem Shop sind allerdings nicht 100 % einheitlich, auch nicht in unseren Redaktionen. Dimi und Maurice haben sich explizit gegen den Ingame-Shop ausgesprochen:

23:56 Ein Shop wie in Diablo 4 sollte NICHT normal sein, verdammt!

Unser Kollege Benedict Grothaus von MeinMMO ist hingegen der Meinung, dass Blizzard sich mit den Shop-Skins viel Mühe gibt und er bereit wäre, im Shop paar Euro zu lassen. Immerhin belohnt man damit gute Designer und sorgt dafür, dass das Spiel weiterhin frischen Content bekommt. Wenn ein Spiel viel Spaß macht, will man ja mehr davon haben.

Und wie sieht ihr das? Ist der Shop eine zusätzliche Unterstützung der Entwickler oder reinste Abzocke? Oder vielleicht etwas dazwischen und es muss einfach nur noch an der Umsetzung und den Preisen geschraubt werden? Verratet es uns in den Kommentaren. Wir freuen uns auf euch!