Diablo 4 enthüllt neue Details zu Crafting, Seasons und Battle Pass, die kontrovers diskutiert werden

Die Quartalsupdates haben bislang immer viele spannende Neuigkeiten zum heiß erwarteten Action-RPG Diablo 4 geliefert. Am 15. Dezember 2022 veröffentlichte Blizzard das Update für das vierte Quartal, diesmal als Livestream statt Blog-Eintrag. Doch vielen Fans passte die rund 50-minütige Übertragung überhaupt nicht.

Wir konnten Diablo 4 übrigens kürzlich zum ersten Mal selbst spielen - was bereits grandios ist und was uns noch Sorgen bereitet, lest ihr in Fabianos großer Preview:

Den Stream, den ihr euch bei Interesse auch in ganzer Länger auf YouTube ansehen könnt, verriet auch diesmal wieder einige spannende Details, die wichtigsten Punkte fassen wir an dieser Stelle kompakt für euch zusammen:

Battle Pass: Der kostenpflichtige Battle Pass soll 10 US-Dollar kosten und dafür haufenweise kosmetische Items für eure Charaktere liefern. Um alle Belohnungen zu erlangen, müsst ihr ungefähr 75 Stunden investieren. Jeder Battle Pass soll drei Monate lang laufen. Im Battle Pass wird es auch verschiedene Gameplay-Boosts geben, diese sind aber allesamt auch mit dem kostenlosen Battle Pass freispielbar.

Seasons : Die erste Season soll erst einige Wochen nach dem Release von Diablo 4 starten, damit alle Spieler gleiche Chancen haben, in den neu angekündigten Ladder Leaderbords ganz oben mitzuspielen.

: Die erste Season soll erst einige Wochen nach dem Release von Diablo 4 starten, damit alle Spieler gleiche Chancen haben, in den neu angekündigten Ladder Leaderbords ganz oben mitzuspielen. Story: Die Entwickler haben verraten, dass die Horadrim eine große Rolle in der Story von Diablo 4 spielen werden. Einen dieser Horadrim, der als neuer Deckard Cain gilt, hat euch Fabiano kürzlich genauer vorgestellt:

Collector's Box : Die enthaltene Kerze ist keine echte Kerze, sondern eine Art elektrische Kerze aus Kunststoff, die mit einem Knopf an der Seite ein- und ausgeschaltet wird. Dass in dieser Sammleredition das Spiel nicht enthalten ist und separat digital gekauft werden muss, wurde ebenfalls bestätigt.

Kodex der Macht: In jedem der über 120 Dungeons in Diablo 4 könnt ihr einen legendären Aspekt freischalten, der in eurem Kodex der Macht gespeichert wird. Diesen könnt ihr dann bei Crafting nutzen, um seltene Gegenstände zu legendären Gegenständen mit entsprechenden Eigenschaften aufzuwerten. Die Kodexeinträge werden für alle Charaktere freigeschaltet, ihr müsst nicht mit allen Charakteren alle Dungeons erneut abschließen.

Auch der neue Cinematic Trailer von den diesjährigen Game Awards wurde gleich mehrfach gezeigt:

Auch wenn es durchaus viele interessante Infos zu Diablo 4 gab, waren viele Fans vom Quartalsupdate enttäuscht. Während vergangene Blog-Einträge oft große Neuankündigungen und tiefgehende Details boten, wie etwa zur Nekromanten-Klasse, hatten viele Fans beim aktuellen Livestream das Gefühl, einen Shopping-Sender à la QVC zu sehen.

So schreiben Fans auf Reddit Folgendes:

Ist das ein Verkaufsgespräch? Es geht überhaupt nicht um das Spiel. Es geht nur um die Modelle, für die man Geld ausgibt. - Enfosoyo

- Enfosoyo Okay, sie haben also 20 Minuten lang geredet und nichts anderes getan, als die teureren Editionen und Sammlerstücke zu verkaufen. Werden sie über das Spiel sprechen oder ist das eine 30-minütige Werbung, die ich gerade sehe? Jfc. - Panthakee

- Panthakee Stell dir vor, du sprichst nur über all die Dinge, die du kaufen kannst. Ich schätze, die Zuschauer sind ihre Stakeholder.

Von den rund 50 Minuten sprachen die Entwickler über 30 Minuten über die Collector's Box, priesen das enthaltene Artbook an, demonstrierten die elektrische Kerze und zeigten Mounts und andere Goodies aus der Ultimate Edition. Danach folgte ein ausgiebiger Exkurs zum Thema Battle Pass, der bekanntlich auch zusätzliches Geld kosten wird.

Im aktuellen Podcast könnt ihr übrigens Micha, Maurice und Fabiano dabei zuhören, wie sie euch von ihrer Woche mit der Beta von Diablo 4 berichten und euch erzählen, was ihnen gefallen hat und wo sie noch skeptisch in die Zukunft blicken.