Diablo 4: Eines der größten Ärgernisse ist in Season 2 plötzlich kein Problem mehr

Das Reiten in Diablo 4 macht endlich Spaß.

Mit der Veröffentlichung von Season 2 in Diablo 4, auch bekannt als Season of Blood (Saison des Blutes), freuen sich die Spieler besonders über eines - bedeutende Verbesserungen im Bereich der Reittiere!

Darum sind die Pferde jetzt so viel besser

Eine der am meisten gefeierten Neuerungen auf Reddit und Co. ist die Fähigkeit der Reittiere, durch feindliche Barrikaden zu brechen. Diese Änderung ermöglicht es euch, die störenden Barrieren im Spiel leichter zu überwinden. Zuvor musstet ihr gezwungenermaßen von eurem Ross absteigen, eine Handvoll schwacher Feinde sowie die Straßensperre zerstören und dann wieder aufsatteln.

Ziemlich nervig, wenn man in der Open World von A nach B gelangen will - etwa zum neuen Dungeon aus Season 2, den unser Peter euch hier im Video zeigt:

7:04 Diablo 4: Season 2 - Ein neuer Dungeon wird von uns auseinandergenommen

Des Weiteren wurden die Grundgeschwindigkeit aller Reittiere um 15 Prozent erhöht und die Dauer des Speed Boosts um 50 Prozent verlängert. Auch die Abklingzeiten der Combat Skills, wenn man auf einem Reittier sitzt, wurden auf drei Sekunden reduziert. Diese Anpassungen ermöglichen es euch, schneller über die Karte zu reisen und effizienter auf Feinde zu reagieren, wenn ihr auf einem Reittier sitzt.

Unser persönliches Highlight: Das allgemeine Reitgefühl der Mounts wurde deutlich verbessert. Sie sind jetzt weniger anfällig dafür, unerwartet stecken zu bleiben, an jeder kleinen Ecke hängenzubleiben oder plötzlich langsamer zu werden.

Zu guter Letzt sorgt Patch 1.2 mit seinen Verbesserungen dafür, dass ihr nicht mehr den Mauszeiger am äußersten Rand des Bildschirms halten müssen, um die volle Geschwindigkeit des Reittiers zu erreichen, wenn ihr mit Tastatur und Maus spielt.

Jetzt seid ihr an der Reihe: Wie findet ihr Season 2 bislang so? Freut ihr euch genauso wie die anderen Spieler auf Reddit und Co. über die massiv verbesserten Pferde? Wo muss Blizzard als nächstes ran, welche Komfortverbesserungen - etwa beim Inventarmanagement - wünscht ihr euch für Season 3? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!