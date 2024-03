Kahlschlag bei Diablo 4: Mit Season 4 wird das Spiel grundlegend überarbeitet

Ab Mai wird in Diablo 4 sich vieles anders anfühlen.

Blizzard hat nicht zu viel versprochen, als sie von massiven Änderungen für Diablo 4 sprachen. Im Livestream am 20. März 2024 redete das Team in kleiner Runde über die Zukunft des Action-Rollenspiels und darüber, welche permanenten Änderungen mit dem Start von Season 4 ins Spiel kommen werden.

Wie sich hier zeigt, ist das eine ganze Menge. Hinterher könnte sich Diablo 4 fast wie ein neues Spiel anfühlen. Den kompletten Campfire Chat könnt ihr euch im Video ansehen, wir fassen die zwei Stunden lange Sitzung hier aber auch zusammen.

Diese Änderungen werden alle gemeinsam mit dem Start von Season 4 am 14. Mai 2024 aufgespielt. Es kann aber noch kleine Änderungen geben, je nach Feedback aus den Erfahrungen auf dem ebenfalls neuen Testserver.

Die Item-Suche wird komplett überarbeitet

Kommen wir als Erstes zu den wohl wichtigsten Änderungen am Loot-System. Einem der Bereiche von Diablo 4, der am häufigsten kritisiert wird. So ändert sich das Spiel in wenigen Wochen:

Weniger Items: Grundsätzlich sollen künftig etwas weniger Items droppen, dafür sollen die Items in der Regel eine deutlich höhere Qualität haben.

Grundsätzlich sollen künftig etwas weniger Items droppen, dafür sollen die Items in der Regel eine deutlich höhere Qualität haben. Weniger Affixe: Die Gesamtauswahl an möglichen Affixen wird verringert, gleichzeitig wird es auf Items jetzt weniger Affixe geben. Dafür soll jedes Affix sich deutlich mächtiger anfühlen und viel spürbarer ausfallen. Das Hauptaffix auf jedem Item ist immer auf eure Klasse ausgerichtet.

Die Gesamtauswahl an möglichen Affixen wird verringert, gleichzeitig wird es auf Items jetzt weniger Affixe geben. Dafür soll jedes Affix sich deutlich mächtiger anfühlen und viel spürbarer ausfallen. Das Hauptaffix auf jedem Item ist immer auf eure Klasse ausgerichtet. Größere Affixe: Im späten Endgame können mächtigere Versionen von bekannten Affixen auftauchen. Diese Affixe können bis zu 1,5-Mal stärker sein als normale Affixe. Sie tauchen nur auf heiligen Legendaries und auf Unique Items auf.

Im späten Endgame können mächtigere Versionen von bekannten Affixen auftauchen. Diese Affixe können bis zu 1,5-Mal stärker sein als normale Affixe. Sie tauchen nur auf heiligen Legendaries und auf Unique Items auf. Garantierte Qualität: Auf Weltstufe 3 werden ausnahmslos heilige Gegenstände fallengelassen, auf Weltstufe 4 hingegen nur noch Ahnengegenstände. Außerdem lassen Gegner auf Level 95 oder mehr nur noch Items auf dem höchsten Stärke-Level fallen.

Auf Weltstufe 3 werden ausnahmslos heilige Gegenstände fallengelassen, auf Weltstufe 4 hingegen nur noch Ahnengegenstände. Außerdem lassen Gegner auf Level 95 oder mehr nur noch Items auf dem höchsten Stärke-Level fallen. Wertvollere Edelsteine: Edelsteinen werden vereinfacht und setzen nicht mehr so oft auf komplexe Bedingungen. Sie sollen mächtiger sein als früher, müssen dafür aber auch länger bearbeitet werden. Außerdem bringen verkaufte Edelsteine jetzt mehr Gold ein.

Edelsteinen werden vereinfacht und setzen nicht mehr so oft auf komplexe Bedingungen. Sie sollen mächtiger sein als früher, müssen dafür aber auch länger bearbeitet werden. Außerdem bringen verkaufte Edelsteine jetzt mehr Gold ein. V ereinfachtes Material: Es wird bald weniger Materialien geben, außerdem gibt es Vergessene Seelen in Flüstertruhen und von bestimmten Elitegegnern.

Es wird bald weniger Materialien geben, außerdem gibt es Vergessene Seelen in Flüstertruhen und von bestimmten Elitegegnern. Mehr einzigartige Items: Einzigartige Items werden in einigen Fällen früher im Spiel fallengelassen, auch auf Weltstufe 1 und 2. Es gibt auch mehr einzigartige Items, die auf Weltstufe 3 gesammelt werden können, darunter gar die mächtigen Uber Uniques.

Einzigartige Items werden in einigen Fällen früher im Spiel fallengelassen, auch auf Weltstufe 1 und 2. Es gibt auch mehr einzigartige Items, die auf Weltstufe 3 gesammelt werden können, darunter gar die mächtigen Uber Uniques. Neue einzigartige Items: Es werden 10 neue einzigartige Items ins Spiel eingefügt, obendrein kommt eine neues Uber Unique namens Tyraels Macht.

Items haben bald weniger Affixe, dafür hat jedes Affix für sich genommen mehr Power.

Kodex der Macht

Alle Aspekte : Ihr könnt jetzt jeden legendären Aspekt dem Kodex der Macht hinzufügen und darauf zurückgreifen. Es reicht dabei schon, ein legendäres Item zu zerlegen, um es dem Kodex hinzufügen, ihr müsst es nicht mehr extrahieren und es gibt keine Kristalle mehr.

: Ihr könnt jetzt jeden legendären Aspekt dem Kodex der Macht hinzufügen und darauf zurückgreifen. Es reicht dabei schon, ein legendäres Item zu zerlegen, um es dem Kodex hinzufügen, ihr müsst es nicht mehr extrahieren und es gibt keine Kristalle mehr. Aspekte aufwerten: Es wird immer die derzeit stärkste Version eines Aspekts im Kodex hinterlegt, wenn ihr das entsprechende Item verwertet. Allerdings könnt ihr die mächtigsten Varianten von Aspekten nur in den höchsten Weltstufen finden.

Es wird immer die derzeit stärkste Version eines Aspekts im Kodex hinterlegt, wenn ihr das entsprechende Item verwertet. Allerdings könnt ihr die mächtigsten Varianten von Aspekten nur in den höchsten Weltstufen finden. Qualitätsstufen: Es ist möglich, legendäre Affixe bis zu 16-mal aufzustufen, um ihre Stärke zu erhöhen.

Es ist möglich, legendäre Affixe bis zu 16-mal aufzustufen, um ihre Stärke zu erhöhen. Neue Oberfläche: Grundsätzlich wurde das komplette Kodexmenü vollständig überarbeitet und mit neuen Features ausgestattet.

Das ist der neue Kodex der Macht, wo ihr künftig alle Aspekte speichern und verbessern könnt.

Neues Crafting-System

Tempering: Das neue Crafting-System heißt Tempering und erlaubt es euch, Affixe einem Item hinzufügen.

Das neue Crafting-System heißt Tempering und erlaubt es euch, Affixe einem Item hinzufügen. Anleitungen: Um das zu tun, müsst ihr Anleitungen in der Welt finden. Die Anleitungen beinhalten verschiedenste Affixe in unterschiedlicher Qualität, die ihr euren Items hinzufügen könnt. Ihr könnt eine einmal gefundene Anleitung immer wieder verwenden.

Um das zu tun, müsst ihr Anleitungen in der Welt finden. Die Anleitungen beinhalten verschiedenste Affixe in unterschiedlicher Qualität, die ihr euren Items hinzufügen könnt. Ihr könnt eine einmal gefundene Anleitung immer wieder verwenden. Affixe aufprägen: Ihr könnt seltenen und legendären Gegenständen immer ein zusätzliches Affix verpassen, Ahnengegenstände erlauben es euch aber, zwei zusätzliche Affixe aufzuprägen. Ihr könnt beim Aufprägen Werte auch neu auswürfeln lassen, allerdings nur ein paar Mal.

Ihr könnt seltenen und legendären Gegenständen immer ein zusätzliches Affix verpassen, Ahnengegenstände erlauben es euch aber, zwei zusätzliche Affixe aufzuprägen. Ihr könnt beim Aufprägen Werte auch neu auswürfeln lassen, allerdings nur ein paar Mal. Masterworking: Mit diesem Endgame-Crafting-System werden Items verbessert, indem ihr ihre Affixe bis zu 12-Mal aufstuft. Dabei wird ein zufälliges Affix beim 4., 8. und 12. Upgrade massiv verbessert. Das funktioniert bei legendären und einzigartigen Items.

Weitere Änderungen am Spiel

Neben dem Itemsystem werden mit Season 4 auch viele weitere Bereiche unabhängig vom Loot optimiert und verändert. Darunter neue Aktivitäten, mit denen ihr euch beschäftigen könnt.

Endgame

Höllenflut: Die Höllenflut tritt auch bereits in den ersten beiden Weltstufen auf. Außerdem wird es eine höhere Monsterdichte geben. Zusätzlich gibt es neue Inhalte, wie etwa Material, um einen neuen Boss zu beschwören - die Blutmaid.

Die Höllenflut tritt auch bereits in den ersten beiden Weltstufen auf. Außerdem wird es eine höhere Monsterdichte geben. Zusätzlich gibt es neue Inhalte, wie etwa Material, um einen neuen Boss zu beschwören - die Blutmaid. The Pit: Mit The Pit wird ein weiterer Dungeon-Typ ins Spiel eingeführt, der verfügbar wird, sobald ihr den ersten Alptraum-Dungeon auf Tier 45 bewältigt habt. Um The Pit zu betreten, müsst ihr Runensplitter sammeln. Es eignet sich dazu, um Material für das Masterworking zu sammeln. Es erinnert dabei an die Greater Rifts aus Diablo 3. Ihr könnt hier Steine sammeln, mit denen ihr besonders mächtige Versionen von Bossgegnern rufen könnt. Diese Ultra-Bosse lassen eventuell Material fallen, um Uber Uniques zu craften.

Mit The Pit wird ein weiterer Dungeon-Typ ins Spiel eingeführt, der verfügbar wird, sobald ihr den ersten Alptraum-Dungeon auf Tier 45 bewältigt habt. Um The Pit zu betreten, müsst ihr Runensplitter sammeln. Es eignet sich dazu, um Material für das Masterworking zu sammeln. Es erinnert dabei an die Greater Rifts aus Diablo 3. Ihr könnt hier Steine sammeln, mit denen ihr besonders mächtige Versionen von Bossgegnern rufen könnt. Diese Ultra-Bosse lassen eventuell Material fallen, um Uber Uniques zu craften. Andariel: Das niedere Übel taucht in einer Uber-Variante auf und kann beschworen werden. Sie dropt die gleichen Items wie Uber-Duriel, kann also auch Uber Uniques fallenlassen.

Balance

Hardcore: Es wird schwieriger, im Hardcore-Modus nicht zu sterben. Das Elixier der Todesflucht verschwindet komplett und das Flammenschild wird geschwächt.

Es wird schwieriger, im Hardcore-Modus nicht zu sterben. Das Elixier der Todesflucht verschwindet komplett und das Flammenschild wird geschwächt. Klassen: Jede Klasse wird überarbeitet. Beim Barbar machen etwa einige Skills weniger Schaden und beim Totenbeschwörer wird das Buch der Toten überarbeitet.

Es stecken in dem ganzen Update auch noch viele, viele weitere Änderungen. Beispielsweise sollt ihr bald auch die Kamera weiter rauszoomen können. Wir teilen mit euch die kompletten Patch Notes, sobald sie verfügbar sind. Lasst uns bis dahin in den Kommentaren wissen, was ihr von den Änderungen haltet!