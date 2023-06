»Pay2Win« mal ganz anders: Shop-Emote in Diablo 4 hat einen unerwartet heftigen Effekt

In Diablo 4 verursachte ein aufwändiges Emote einen unerwarteten Effekt.

Diablo 4 lässt bislang keine Pay2Win-Elemente erkennen, das fanden wir in unserem Test heraus. Jetzt schlug es aber zwölfe für einen Spieler, der augenscheinlich wegen eines kaufbaren Glocken-Emotes aus dem Spiel katapultiert wurde.

War es Zufall? Ein Spielfehler? Oder ein Exploit, der noch weitere Kreise zieht, bevor er repariert wird? Vielleicht die lange Hand von Lilith, die sich auf dem PC eingenistet hat? Eure Vermutung ist so gut wie unsere.

Hier seht ihr die Szene aus einem Twitch-Stream:

Was ist da passiert?

Zu sehen ist Folgendes: Der Twitch-Streamer Rob2628 steht am Ende des Dungeons Plagued Tunnels in Weltstufe 4. Neben seiner Spielfigur ist nur eines von zwei Gruppenmitgliedern zu sehen. Der Streamer reagiert zunächst amüsiert und verwirrt, als der Mitspieler ein kurioses Emote auspackt.

Eine riesige Kirchenglocke landet auf dem Boden, bevor der Mitspieler mit einem großen Hammer darauf einschlägt. Jetzt passiert das Unglück: Nach dem zweiten Gong friert das Spiel des Streamers ein und nichts geht mehr, bevor es mit einer Fehlermeldung auf den Desktop abstürzt. Uff. Was?

Noch halb im Lachen über das Emote stellt Rob2628 die Frage in den Raum, was es damit auf sich hat: Was war diese Glocke? Dieser Typ hat gerade mein Spiel gecrasht.

9:54 So gut wie mit Diablo 4 war Blizzard seit Jahren nicht mehr - Testvideo

Und jetzt?

Natürlich ist diese Geschichte mit einem Augenzwinkern versehen. Es ist praktisch ausgeschlossen, dass Blizzard absichtlich Emotes verkauft, die das Spiel anderer Nutzer kaputtmachen.

Wir beobachten die Situation trotzdem weiter. Es ist immerhin denkbar, dass es sich um einen reproduzierbaren Bug handelt, der zu Abstürzen führen kann. Wir haben allerdings selbst schon einige Crashes in Diablo 4 erlebt, bei denen weit und breit keine Glocke in Sicht war. Glauben wir zumindest ...

Wenn ihr mehr über Diablo 4 erfahren wollt, seid ihr bei uns an der richtigen Adresse. Oben findet ihr die aktuell beliebtesten Artikel zu Blizzards neuestem Action-Rollenspiel.

Darunter auch unseren Test mit Wertung, in dem Redakteur Peter (unterstützt von fast der gesamten Redaktion) das Spiel analytisch in seine Einzelteile zerlegt. Spoiler: Mit Diablo 4 gelang Blizzard eines der besten Spiele des Jahres, das offenkundig weit über 2023 hinaus relevant bleiben will.