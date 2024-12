In Diablo 4 startet das letzte Event 2024, so staubt ihr Belohnungen in Slay Ride to Hell ab

Die Schatzgoblins sind der Schlüssel zum Erfolg.

So kurz vor den Feiertagen dreht Diablo 4 noch einmal richtig auf. Im Slay Ride to Hell-Event werdet ihr schonmal in Stimmung gebracht. Neben besonderen Aktivitäten warten zeitexklusive Belohnungen auf euch. Wie ihr die in eure Griffel bekommt, verraten wir euch hier.

Zeitraum: Wann findet das Event statt?

Das Winterevent Slay Ride to Hell startet am 17. Dezember um 19 Uhr deutscher Zeit und endet am 2. Januar um 19 Uhr. Ihr habt also gut zwei Wochen Zeit, um an der Schlittenfahrt in die Hölle teilzunehmen. Denkt dran, bis zum 2. Januar alle Belohnungen einzusammeln!

Vom 19. Dezember bis zum 3. Januar könnt ihr außerdem den Geistgeborenen aus Vessel of Hatred kostenlos testen.

Aktivitäten: Was ist im Event zu tun?

Um für die Community so viele Belohnungen wie möglich zu sammeln, müsst ihr ein bisschen Hand anlegen. Eure Aufgabe ist es, Schatzgoblins zu jagen. Je mehr die Community erlegt, desto mehr Belohnungen gibt es für euch.

So schaltet ihr nach und nach Meilensteine frei und könnt nach jeder Stufe eure Belohnungstruhen am Goblinplatz in Kyovashad einsammeln. Seid ihr Besitzer von Vessel of Hatred, gibt es extra Truhen.

Belohnungen: Was kann eingesammelt werden?

Insgesamt gilt es fünf Stufen zu erreichen, bei den Stufen 3-5 werden zudem kosmetische Gegenstände im Shop freigeschaltet.

Stufe 1 : Goblintasche – 5.000.000 Goblins in Sanktuario erschlagen Legendäre Waffentruhe (Enthält 3 vermachte legendäre Gegenstände mit einem garantierten großen Affix) Mit Vessel of Hatred: 1 legendäre Rune und 2 zufällige Runen Zufälliger Unterstadt-Tribut

: Goblintasche – 5.000.000 Goblins in Sanktuario erschlagen Stufe 2 : Goblintasche – 10.000.000 Goblins in Sanktuario erschlagen Einzigartige und legendäre Waffentruhe (Enthält 3 vermachte legendäre Gegenstände und einen vermachten einzigartigen Gegenstand mit einem garantierten großen Affix) Mit Vessel of Hatred: Zufälliger Unterstadt-Tribut 1 legendäre Rune und 3 zufällige Runen

: Goblintasche – 10.000.000 Goblins in Sanktuario erschlagen Stufe 3 : Große Goblintasche – 15.000.000 Goblins in Sanktuario erschlagen Reittiertrophäe: Früchte der Ernte Einzigartige Waffentruhe (Enthält 3 vermachte legendäre Gegenstände und zwei vermachte einzigartige Gegenstände mit einem garantierten großen Affix) Mit Vessel of Hatred: 5 Unterstadt-Tribute des Leuchtens (vereint) 2 legendäre Runen und 3 zufällige Runen

: Große Goblintasche – 15.000.000 Goblins in Sanktuario erschlagen

Die Schatzgoblins haben ganz schön viel Kram in ihren Taschen.

Stufe 4 : Große Goblintasche – 25.000.000 Goblins in Sanktuario erschlagen Reittiertrophäe: Totem der Erntestute 3 vermachte einzigartige Gegenstände (alle mit einem garantierten großen Affix) Mit Vessel of Hatred: 6 Runen (3 legendäre, 2 seltene, 1 zufällige) Zitadellenmünzen

: Große Goblintasche – 25.000.000 Goblins in Sanktuario erschlagen Stufe 5 : Mythische Goblintasche – 40.000.000 Goblins in Sanktuario erschlagen 1 Prächtiger Funke Reittierrüstung »Rossharnisch der Erntestute« 3 vermachte einzigartige Gegenstände, 8 vermachte legendäre Gegenstände (alle mit einem garantierten großen Affix) Mit Vessel of Hatred: 8 Runen (5 legendäre, 2 seltene, 1 zufällige) 3 Tribute des Aufstiegs (vereint) 5 Tribute des Leuchtens (vereint) 20.000 Zitadellenmünzen

: Mythische Goblintasche – 40.000.000 Goblins in Sanktuario erschlagen

Während der Zeit des Events kommt ihr außerdem in den Genuss des Segens der Mutter. Das bedeutet nicht nur ein wohlig warmes Gefühl in der Brust, sondern auch Bonus-XP!

Lilith segnet euch mit einem Multiplikator für Erfahrungspunkte und Gold, der sowohl für die saisonalen als auch die Ewigen Realms gilt. Der Bonus ist stapelbar, ihr könnt ihn also für maximalen Gewinn mit Elixieren und der Urne der Aggression kombinieren.