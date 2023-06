Diablo 4 Sonderheft: Wo bleibt mein Heft? Alle Antworten auf die meistgestellten Fragen

Aktuell erreichen unseren Kundenservice zahlreiche Nachfragen zum Diablo 4 Sonderheft. Erst einmal danke an alle Vorbesteller und Besteller für eure Vertrauen! Wir sind überwältigt von der Nachfrage!

Weil wir in der Kürze der Zeit nicht alle Anfragen zum gleichen Thema einzeln beantworten können, hier die wichtigsten Antworten auf einen Blick:

Wo bleibt mein Heft? Es hätte doch schon am 6.6. da sein sollen!

Zum Release von Diablo 4 selbst haben wir tatsächlich nur das Epaper versprochen und entsprechend auch am 6.6. online im Shop-Kundenkonto bereit gestellt (Sonderheft-Abonnenten haben ihr Epaper per Email erhalten). Als Liefertermin des Heftes haben wir aufgrund des späten Zugangs zum Spiel immer den 16.6. genannt, der auch der Kiosktermin ist – eine frühere Lieferung an Vorbesteller war aufgrund der minimal kurzen Vorlaufzeit technisch nicht möglich. Aktuell sieht es aufgrund der erfreulicherweise extrem hohen Nachfragen aber leider so aus, dass nicht alle Vorbesteller ihr Heft zum 16.6. erhalten werden, sondern erst innerhalb der nächsten Werktage.

Warum kommt das Heft überhaupt nach dem Spiele-Release?

Sehr oft und leider auch bei Diablo 4 bekommen wir nicht so rechtzeitig vollen Zugang zum Spiel, um ein derart aufwändiges Sonderheft mit 180 Seiten Guides pünktlich zum Release des Spiels in der gewohnten GameStar-Qualität fertig zu machen. Zumal viele Online-Funktionen erst ab dem (Vorbesteller-)Release zugänglich waren und wir bis zur letzten Sekunde vor dem Druck noch Anpassungen an den Artikel vorgenommen haben.

Warum kommt das Heft später als das Epaper?

Bevor wir ein Epaper bereitstellen und ein Heft drucken können, müssen zunächst alle Guides geschrieben und layoutet werden. Auf Basis der Layout-Datei ist das Epaper innerhalb von Minuten erstellt und hochgeladen. Der Druck der Layout-Datei auf Papier wiederum dauert an sich mehrere Stunden an, bevor die Hefte von der Druckerei auf Paletten via LKW zum Versanddienstleister gefahren und dort auf Einzelsendungen aufgeteilt und an die Post übergeben werden. Die Post ihrerseits hat dann eine Laufzeit von je nach Ort und Auslastung von allem zwischen einem und in Extremfällen bis zu zehn Werktagen.

Wann kann ich eine Nachsendung beantragen?

Wenn du dein Heft auch bis zum 22. Juni nicht erhalten hast, dann melde dich bitte nochmal bei uns via kundenservice@gamestar.de. Wir veranlassen dann umgehend eine kostenfreie Nachlieferung.

Wir möchten uns für die Unannehmlichkeiten und eine eventuelle Lieferungsvezögerung entschuldigen.