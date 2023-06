Diablo 4: Spieler haben dringende Bitte an Blizzard nach dem ersten Durchspielen

Viele Spieler wünschen sich mehr Komfort beim Überspringen der Kampagne in Diablo 4.

Seit vergangenem Freitag ist Diablo 4 endlich in den Händen der ersten Spieler angekommen. Die einen nehmen sich Zeit, die spannende Story und die düstere Welt in vollen Zügen zu genießen, andere erreichen in Rekordzeit Level 100. In absehbarer Zeit werden aber die Meisten die Story abgeschlossen haben.

Wer dann einen neuen Durchlauf startet, erwartet eigentlich, dass er sich uneingeschränkt auf seine liebsten Open-World-Aktivitäten konzentrieren kann – schließlich hat Blizzard bewusst für diesen Zweck den gfeierten Kampagne überspringen -Button ins Spiel gebracht.

Allerdings haben die Entwickler das Feature nicht wirklich zu Ende gedacht, denn viele Spieler zeigen sich bereits massiv genervt: Statt Monstermetzeln und Item Farming ohne Ende sind sie gezwungen, mühselige Aktivitäten erneut zu wiederholen.

Kampagne überspringen -Funktion sorgt für Frust

Wo liegt das Problem? Wer in Diablo 3 einmal die Story absolviert hat, kann anschließend mit allen Charakteren in den Abenteuermodus starten. Hier sind sofort alle Wegpunkte freigeschaltet und Spieler können sich umgehend ihren liebsten Aktivitäten wie Kopfgeldern oder Nephalemportalen widmen.

Nach der Bekanntgabe des Kampagne-überspringen-Buttons hatten viele Fans die Hoffnung, dass es in Diablo 4 genauso sein würde. Stattdessen bekommt ihr aber ein System, das viele Fragen aufwirft:

Die Karte ist nicht komplett aufgedeckt und muss erneut erkundet werden.

Alle 160 Statuen von Lilith müssen erneut angeklickt werden.

Gold wird hingegen mit dem Hauptcharakter geteilt.

Laut Blizzard ist dieses System so gewollt, weil einige Regionsbelohnungen nicht mit allen Charakteren geteilt werden. Ihr müsst also Dungeons, Keller, Statuen, Festungen, Erkundung etc. erneut für Ansehen abschließen, damit ihr auch auf weiteren Charakteren die XP- und Gold-Belohnungen abstauben könnt.

Auf Reddit fühlen sich viele Spieler davon bereits genervt. So bittet itutudori die Entwickler, hier noch einmal das System zu überarbeiten:

Ich habe ziemlich viel Zeit damit verbracht, jeden Winkel der Karte zu entdecken, und es fühlte sich so lohnend an. Aber dann habe ich einen neuen Char erstellt, die Kampagne übersprungen und als ich mich einloggte - gab es außer ein paar eingezeichneten Portalen keine Karte. Das erste Mal, als ich die Karte erkundete, war wirklich schön. Ein 2./3./etc. Mal ist es nicht und wird auch nie Spaß machen. Bitte macht das Kartenwissen einfach accountweit. Es ist einfach mühsam.

Für seinen Beitrag bekam er über 3000 Upvotes und knapp 500 Kommentare, die ihm größtenteils beipflichteten. Beschwerden über fehlende Immersion oder Ähnliches können so gut wie gar nicht gefunden werden.