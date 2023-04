Diablo 4 hat einen »Kampagne überspringen«-Button und Fans feiern das - was steckt dahinter?

Diablo 4 lässt euch die Kampagne auch einfach überspringen, allerdings nicht beim ersten Anlauf.

Seitdem gestern ein neues Entwicklungs-Video zu Diablo 4 auf YouTube live ging, freuen sich viele Fans über die Entdeckung eines auf den ersten Blick unscheinbaren Features - das sogar bereits seit einigen Wochen als bestätigt galt. In dem Video war während der Charakterauswahl allerdings gut sichtbar ein kleiner roter Knopf zu sehen, auf dem skip campaign zu lesen war.

Ihr könnt mit euren erstellten Charakteren also die Story-Kampagne auf Knopfdruck überspringen und die ganze Geschichte rund um die Tochter des Hasses einfach links liegen lassen. Klingt nach einem kuriosen Feature, ergibt für Diablo allerdings durchaus Sinn.

Im rechten Kasten könnt ihr entweder die Schwierigkeit ändern, oder gleich die ganze Story überspringen.

So überspringt ihr die Kampagne in Diablo 4

Wenn ihr am 6. Juni Diablo 4 das erste mal hochfahrt und vorfreudig euren Charakter im Editor zurechtschnitzt, dann werdet ihr die Option zum Überspringen der Kampagne sicher noch nicht zu sehen bekommen. Das geht erst dann, wenn ihr die Story mit mindestens einem Charakter schon einmal durchgespielt habt.

Danach könnt ihr mit jedem neuen Charakter allerdings sofort ans Ende der Handlung springen und offenbar sogar dann, wenn der zweite Charakter bereits seine eigene Reise begonnen hat. Auf diese Weise umgeht ihr sämtliche Story-Missionen und Cutscenes. Stattdessen startet ihr vermutlich auf Level 1 direkt im ersten Gebiet und könnt von hier aus komplett frei die offene Welt erkunden.

Noch ist nicht ganz klar, welche Features dadurch anders ausfallen und was exakt fehlt. Beispielsweise ob ihr die Story-Dungeons trotzdem durchspielen könnt oder nicht. Auf jeden Fall dürft ihr frei jeder Handlung euren Charakter aufstufen und die Welt erkunden.

Warum ist das für Diablo wichtig?

Für viele Diablo-Fans endet das Spiel nicht mit dem Abschluss der Haupthandlung. Stattdessen verbessern sie weiter ihren Helden und freuen sich auf neue Seasons, um weitere Charaktere hochzustufen. Früher bestand dieser Endgame-Grind vor allem darin, die Geschichte von Diablo 1 und Diablo 2 immer wieder durchzuspielen.

Seit Diablo 3 und dem Addon Reaper of Souls gibt es allerdings einen Abenteuermodus. Darin steht euch von Beginn die ganze Welt offen und ihr müsst euch nicht an den Storyquests abarbeiten. Das spart vielen natürlich eine Menge Zeit, die in erster Linie Dungeons spielen oder Nebenaufgaben bewältigen wollen.

Auch die neuen Seasons könnt ihr auf diese Weise mit neuen Charakteren angehen, ohne jedes Mal erst durch den Prolog zu zocken oder euch an Story-Abläufe halten zu müssen.

Was haltet ihr von dem Feature? Seid ihr eher oldschool und zieht es vor, mit neuen Charakteren auch die Geschichte durchzuspielen, oder interessiert ihr euch sowieso nicht für die Handlung eines Diablos? Schreibt uns eure Meinungen in die Kommentare!