Diablo 4: Spieler loben die Beta, aber eine Klasse bekommt ganz besonders ihr Fett weg

Der Totenbeschwörer hat zum Diablo 4 Server Slam massiv an Stärke einbüßen müssen.

Der Server Slam, also die letzte Diablo 4-Beta, ist Geschichte und wir können uns jetzt auf den Release am 6. Juni freuen - und das im wahrsten Sinne des Wortes.

Denn am letzten Test-Wochenende gab es, bis auf einige kleinere Bugs, zumindest technisch keine Probleme mehr: Das Spiel läuft bei vielen Spielerinnen und Spielern deutlich runder als zuvor und die Server haben jeglichem Ansturm standgehalten.

Also alles perfekt in Sanktuario? Mitnichten! Denn ausgerechnet die beliebteste Klasse hat sich kurz vor der Veröffentlichung noch einmal zum Problemkind entwickelt.

Übrigens sorgen auch Battle Pass und Ingame-Shop aktuell für Diskussion - mehr erfahrt ihr in folgendem Video:

12:15 Die Seasons in Diablo 4 werden super ... aber der Shop verwirrt mich

Der Totenbeschwörer zieht den Kürzeren

Was war passiert? Am zweiten der drei Beta-Wochenenden war der Nekromant erstmals spielbar - und wischte umgehend mit den anderen Klassen den Boden auf. Mit seiner Leichenexplosion räumte der Totenbeschwörer in wenigen Augenblicken ganze Monitore frei von Feindeshorden, während seine untoten Diener jegliche Gefahr auf sich zogen. Kurzum: Er war viel zu mächtig.

Zum Server Slam wurde die Klasse neu ausbalanciert: Die Leichenexplosion ist nun deutlich weniger mächtig und der Necro von der Stärke her mehr in Einklang mit den anderen Charakteren. Aber gerade das, was einen Totenbeschwörer eigentlich ausmacht, ist fast unspielbar geworden: Das Beschwören von Dienern.

Seine Skelette sind jetzt nämlich so schwachbrüstig, dass sie viel zu schnell sterben und ihr ständig damit beschäftigt seid, sie erneut herbeizurufen. Den Spielern auf Reddit gefällt das überhaupt nicht.

So berichtet etwa ignorant1999, dass selbst investierte Talentpunkte für mehr Leben keinen Unterschied bringen:

Ich habe gerade 3 Punkte in +Gesundheit passiv gesteckt, machte null Unterschied. Sie werden immer noch von jedem Trash-Mob ausgelöscht. Ich werde einen Druiden probieren, seine Haustiere versuchen und sehen, ob sie besser abschneiden.

Auch Misfit81 hat die Freude am Totenbeschwörer verloren:

Ich hoffe wirklich, dass sie das ändern. Wer hat gedacht, dass es Spaß macht, wenn ein Beschwörer alle 5 Sekunden die ganze Armee neu beschwört? Das ist genau das, was man NICHT will, wenn man einen Pet Playstyle wählt. Ich mochte Summoner in den ersten 2 Betas wirklich, aber das ist schrecklich.

Kudlytytrue bringt den Unmut aller Spieler, die den eher passiven Minion-Spielstil lieben, auf den Punkt:

Außerdem hat NIEMAND darum gebeten, diesen Teil des Nekro zu nerfen. Wenn es irgendetwas gab, das generft werden sollte, dann war es diese Kombination aus Blutnebel und Leichenexplosion. (...) Wenn ihr mich fragt, besteht der Reiz eines Nekros eher darin, eine Untotenarmee zu haben, als Blutnovas zu zaubern.

Bevor ihr jetzt entmutigt die Flinte ins Korn werft und eure Vorbestellung storniert: Diablo-Chef Rod Fergusson hat sich via Twitter zu Wort gemeldet und versprochen, dass das Feedback angekommen sei. Es gibt also Hoffnung, dass sich in den rund zwei Wochen vor Release noch mal etwas ändert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ich höre definitiv das Feedback zu den Necro-Nerfs. Ich spüre sie auch. Denkt daran, Balance ist eine Reise, kein Ziel - es braucht Optimierungen, um es richtig zu machen.

Zum Abschluss wollen wir von euch wissen: Wie hat euch die letzte Beta gefallen? Seid ihr mit Diablo 4 zufrieden und könnt es kaum abwarten, auch den Rest des Spiels zu erkunden? Oder macht ihr euch Sorgen, dass die Balance zum Release ein echter Reinfall werden könnte, wenn die Entwickler so kurz davor noch Klassen komplett zerschießen? Stimmt in unserer Umfrage ab und lasst es uns in den Kommentaren wissen!