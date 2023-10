Diablo 4 hat seit Start von Season 2 schon drei Hotfixes bekommen - das steckt drin

Blizzard schraubt im Kleinen an Diablo 4.

Season 2 von Diablo 4 ist inzwischen in vollem Gange, doch zum Release der neuen Saison des Blutes gab es ein paar technische Hürden. Entsprechend ist Blizzard seither im Grunde täglich damit beschäftigt, das Action-Rollenspiel mit einigen kleinen Updates auf Schiene zu bringen.

In den vergangenen zwei Tagen haben die Entwicklerinnen und Entwickler bereits fleißig Hotfixes rausgehauen, die alles andere als umfangreich ausfallen, dafür aber ein paar akute Probleme anpacken. In diesem Artikel fassen wir alle bislang vorgenommene Änderungen zusammen.

7:16 Diablo 4: Die Entwickler geben einen intensiven Einblick in Season 2

Hotfix 1 vom 18. Oktober

Der erste Hotfix wurde direkt am 18. Oktober veröffentlicht, also weniger Stunden nach dem Start von Season 2. Bei dem Fix handelte es sich um einen kleinen Patch, der ausschließlich für PC-Spieler gedacht war. Hier steckt lediglich drei kleine Anpassungen drin:

Es wurde ein Bug behoben, der dafür sorgte, dass Werbär-Fähigkeiten des Druiden nicht immer ausgelöst wurden, sofern die Effekte von Grizzlyzorn aktiv waren.

Allgemein wurde die Stabilität des Spiels ein wenig verbessert.

Hotfix 2 vom 18. Oktober

Der zweite Hotfix folgte nur wenige Stunden auf den ersten und kümmerte sich um ein Problem, das nur nervt, wenn man sich tatsächlich etwas im Ingame-Shop von Diablo 4 zulegen möchte. Folgender Bug wurde damit behoben:

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spielerinnen und Spieler auf Steam im Shop nicht auf das Crypt Hunter Pack und andere Store-Gegenstände zugreifen konnten.

Hotfix 3 vom 18. Oktober

Ein wenig später erschien dann auch schon der dritte Hotfix, der dafür da war, eines der größten Probelem von Season 2 zu beheben. Um die Season zum Laufen zu bringen, musste Blizzard nämlich zeitweise das Crossplay deaktivieren. Entsprechend sorgte der neue Patch für Folgendes:

Crossplay zwischen PC und Konsole wurde aktiviert.

Weitere Verbesserungen der Stabilität.

Welche Bugs und Probleme beschäftigen euch aktuell in Season 2? Was sollte Blizzard schnellstmöglich fixen und wofür kann sich das Team noch etwas länger Zeit lassen? Wie gut gefällt euch die Season und Diablo 4 insgesamt momentan, ganz unabhängig von irgendwelchen Bugs? Schreibt uns doch in die Kommentare, was ihr zu all diesen Fragen zu sagen habt!