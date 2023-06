Diablo 4 Twitch Drops: Diese kostenlosen Items gibt es bis zum 19. Juni

In Woche 2 gibt es bis zum 19. Juni zwei kostenlose Items für eure Zauberin oder euren Zauberer.

Rund eine Woche nach Release gibt es auf Twitch die nächsten Twitch Drops für Diablo 4. Diesmal könnt ihr euch auf das Zauberer-Paket freuen. Was ihr tun müsst, um an die kostenlosen Items zu kommen, erklären wir euch hier in aller Kürze.

Alle Infos zu den aktuellen Twitch Drops

Was gibt es gerade?

Aktuell gibt es zwei kostenlose Items für die Klasse der Zauberinnen und Zauberer:

Azurehand Wand Recolor (Zauberstab)

(Zauberstab) Hellrune Tabernacle (Rückentrophäe)

Bis zum 19. Juni könnt ihr euch diese Twitch Drops kostenlos sichern.

Wie lange gibt es die Items?

Beide Items könnt ihr euch noch bis zum 19. Juni um 8:59 Uhr sichern. Danach geht es weiter mit Woche 3 und dem Druiden-Paket. Falls ihr schon mal spickeln wollt, seht ihr hier alle angekündigten Twitch Drops in der Übersicht:

Wie bekomme ich die Items?

Um an die Twitch Drops zu kommen, müsst ihr einem teilnehmenden Streamer oder Streamerin insgesamt drei Stunden lang zuschauen. Welche Content-Creator an der Aktion teilnehmen, seht ihr hier:

Alle teilnehmenden Streamer

Denkt aber vorher daran, euren Twitch-Account mit eurem Battle.net-Account zu verbinden. Folgt dafür diesem Link , meldet euch an und klickt dann unten bei Twitch auf »verbinden«.

Was ist mit dem Mount?

Für das Reittier müsst ihr etwa 8 Euro zahlen. Das bekommt ihr noch bis zum 2. Juli.

Neben den zeitexklusiven kostenlosen Items könnt ihr euch auch bis zum 2. Juli noch das Reittierskin »Primal Instinct Mount« holen. Anders als die anderen Drops, gibt es dieses aber niceht geschenkt. Stattdessen müsst ihr zwei der teilnehmenden Streamer oder Streamerinnen abonnieren. Damit kostet der Mount umgerechnet etwa acht Euro.