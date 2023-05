Ausgerechnet zwischen Diablo 4 und Barbie gibt es eine kuriose Parallele

Irgendwie scheinen Füße im Barbie-Film tatsächlich eine größere Rolle zu spielen.

Der Release von Diablo 4 rückt immer näher: In genau einer Woche sind die Ersten von euch schon am Spielen, wenn ihr eine der Editionen mit Frühzugang gekauft haben solltet.

Und auch der Release des Barbie-Films mit Ryan Gosling und Margot Robbie kommt mit großen Schritten näher. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Eigentlich gar nichts, aber dennoch reden plötzlich alle bei Twitter über eine kuriose Parallele.

Was hat Diablo 4 mit Barbie zu tun?

Die Marketingmaschinerie für das kommende Action-Rollenspiel läuft auf vollen Touren. Auf Twitter hat der Diablo-Account gestern einen kurzen Clip veröffentlicht, in dem eine Szene aus dem ersten Cinematic Trailer euch für den Release anheizen soll. Konkret geht es um die bekannte Stelle, in der Lillith beschworen wird und das erste Mal ihren Fuß in die von ihr erschaffene Welt Sanktuario setzt.

Am selben Tag hat auch der Barbie-Film einen neuen Trailer veröffentlicht, der auf die exakt selbe Weise wie der kurze Lillith-Clip beginnt. Natürlich sieht Barbies Fuß weniger dämonisch aus, aber die Bildkomposition ist wirklich ähnlich.

Der bekannte Branchenexperte Jason Schreier war der Erste, der diese Parallele bemerkte und auf Twitter geteilt hat - er will hier eine Markensynergie erkannt haben:

Auch Diablo-Chef Rod Fergusson ist die Ähnlichkeit der beiden Szenen nicht verborgen geblieben. Umgehend fordert er den Spielzeugiganten Mattel dazu auf, mit ihm über eine Lillith-Barbie und einen Inarius-Ken zu sprechen.

Und auch die Fans auf Twitter halten die zufällige Parallele zwischen den beiden für ziemlich witzig. Viele schreiben, dass sie eine Lillith-Barbie umgehend kaufen würden – und noch viel mehr schreiben, dass die Szenen dem bekennenden Fußliebhaber Quentin Tarantino wohl gefallen würden.

Diablo 4 erscheint am 6. Juni 2023 um 1 Uhr in der Früh. Falls ihr eine der Editionen mit Frühzugang vorbestellt habt, könnt ihr bereits am 2. Juni 2023 um 1 Uhr nachts loslegen. Und falls ihr euch auch noch für den kommenden Barbie-Film interessieren solltet: Dieser startet am 20. Juli 2023 in den deutschen Kinos