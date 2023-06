Diablo 4 – Viel Lob zum PC-Start: »So einen reibungslosen Blizzard-Launch hatte ich noch nie!«

Ob die Gebete der Fans geholfen haben? Zum Start lief Diablo 4 überraschend glatt.

Diablo 4 ist da! Zumindest für alle, die vorbestellt haben, ist am 2. Juni der Vorabzugang gestartet. Und die GameStar-Community ist positiv überrascht, wie glatt der Launch lief – wir natürlich auch! Denn zumindest die PC-Version macht kaum Probleme und auch die gefürchteten und bei Blizzard-Spielen berüchtigten Warteschlangen blieben aus. Wie hat Diablo 4 das angestellt?

Stolperfreier Start auf PC und Xbox

Wir waren zum Launch live mit einem Ticker am Start, in dem wir euch alle paar Minuten Updates zum Stand der Server gegeben haben. Eigentlich hatten wir nämlich damit gerechnet, dass der Ansturm Battle.net mal wieder in die Knie zwingt oder zu langen Wartezeiten führt – aber nein, zumindest wir mussten nie länger als drei Minuten warten, dann wurden wir eingeloggt.

Auch im Spiel selber lief es fast durchgehend glatt, es gibt nur vereinzelte Berichte über Ruckler oder Abstürze. Die meisten konnten wohl direkt losleveln. Anders sieht das bei der PlayStation-Version aus, dort macht aktuell der Fehlercode »Keine gültige Lizenz gefunden« Probleme, aber es gibt eine Lösung.

Unter unserem Ticker zeigen sich auch viele von euch begeistert. Plus-User Micha_Regelt (nein, kein geheimer Account von Michael Graf!) schreibt zum Beispiel:

Chapeau Blizzard. Einen so reibungslosen Start gab es schon lange nicht mehr. Diablo 4 läuft auf dem PC wie Butter. Keine Laggs, keine Ruckler (Ja Laggs und Ruckler sind 2 verschiedene Dinge), keine Warteschleife nichts. Einfach perfekt. Hinzu kommt Diablo 4 ist so unglaublich gut. Es ist so so so gut

Und GameStar-User Win32netshadow glaubt nach diesem Launch wieder an Wunder:

3 min nach installation im Game nicht einmal rausgehaut nach 2 stunden , ein Wunder ? XD

Auch bei Reddit sammeln erfreute Diablo-Fans, die sich über den »bisher glattesten Blizzard-Launch« erstmal die Augen rieben und jetzt viel Lob verteilen. Zum Beispiel hier unter diesem Thread:

Wie hat Blizzard das geschafft? Die letzte Open Beta von Diablo 4 war extra dafür ausgelegt, die Server zu testen und Daten über Auslastung, Schwachstellen und so weiter zu sammeln. Das macht sich nun offensichtlich bezahlt für Blizzard - und könnte auch für zukünftige Launches ein Beispiel setzen.

Noch nicht ganz über den Berg: Natürlich wartet die ganz große Belastungsprobe noch auf Diablo 4, wenn es am 6. Juni die Tore endgültig für alle öffnet. Aber der Early-Access-Start stimmt uns erstmal vorsichtig optimistisch für den finalen Release – und wenn dann doch was schief geht, erfahrt ihr es natürlich sofort bei uns.