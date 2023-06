Diablo 4 World Boss: So verpasst ihr keine Spawn-Zeiten mehr!

Die World Bosse spawnen etwa alle 6 Stunden, viermal am Tag.

Sie sind ein kleiner Zankapfel innerhalb der Community: die World Bosse - besonders große, bösartige Dämonen-Klöpse, die ihr nur zu ganz bestimmten Zeiten an ganz bestimmten Orten in Diablo 4 umbringen könnt. Idealerweise gemeinsam mit anderen Shared-World-Menschen, denn solo sind die World Bosse verflucht zähe Brocken. Gut, es sei denn, ihr habt den richtigen Build, dann zerlegt ihr die Viecher in zwei Sekunden.

World Bosse sind eines der wichtigsten Features in Diablos MMO-Konzept: Um die Riesengegner freizuschalten, müsst ihr mit der Hauptgeschichte durch sein und das Totengeflüster aktivieren, damit die Bosse zufällig in einer von fünf Arenen in Diablos Welt spawnen.

Stellt sich natürlich die Frage: Wann genau spawnen die Brocken?

Weil die Spawn-Zeiten und -Orte leider ein bisschen erratisch sind, gibt's ingame keine elegante Möglichkeit, die World Bosse zu verfolgen (außer halt immer wieder die Weltkarte aufzurufen). Aber für sowas haben wir schließlich unsere werte Community; und die hat bereits eine sehr coole Lösung. Via Twitter-Account Diablo 4 World Boss Timer könnt ihr euch die Spawns der World Bosse permanent als Live-Feed anzeigen lassen.

Spawn-Zeiten der World Bosse

Falls ihr also mit zweitem Monitor oder Handy auf dem Tisch zockt, könnt ihr euch den Twitter-Account bequem aufrufen, um nebenbei zu checken:

In unserem Guide zu den World Bossen verraten wir euch übrigens, wie ihr die Brocken am besten zu Fall bringt. Generell gilt: Ihr solltet schon ordentlich Punch mitbringen und idealerweise über Stufe 50 sein, um möglichst viel Schaden zu verursachen. Denn nach einem gewissen Zeitraum verziehen sich die World Bosse und ihr geht leer aus. Das wollen wir vermeiden.

Habt ihr schon Erfahrungen mit den World Bossen gesammelt? Findet ihr die Kämpfe cool? Oder wünscht ihr euch, nicht mit dem Blick auf die Uhr spielen zu müssen?