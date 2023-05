Diablo 4: Diese Accessibility-Funktionen helfen euch im Spiel

Daiblo 4 soll viele Hürden beseitigen, damit alle Spielerinnen und Spieler Spaß haben können.

Wie Drew McCrory, der leitende Designer für Zugänglichkeit in Diablo 4, es ausdrückt: Die einzige Einschränkung für Abenteuer in Sanktuario sollte Interesse sein, nicht die Fähigkeit zu spielen . Damit das gelingt, implementiert Blizzard zahlreiche Funktionen in das neue Action-Rollenspiel.

Diese Accessibility-Optionen sollen es Menschen mit Einschränkungen erlauben, die Tasten komplett individuell an ihre Bedürfnisse anzupassen. Es gibt Untertitel für Hörgeschädigte, Chat-Nachrichten lassen sich diktieren ... und vieles mehr.

Was Diablo 4 noch alles in puncto Zugänglichkeit bietet, fassen wir im Folgenden kompakt zusammen.

Diese Accessibility Features stecken in Diablo 4

Folgende Funktionen unterstützt Diablo 4 laut ausführlichem Blogbeitrag von Haus aus:

Steuerung anpassen

Praktisch alle Steuerungsoptionen lassen sich ändern. Zum Beispiel, ob halten oder umschalten für das Aktivieren eines Skills gefordert wird. Und die Funktion Persist Target Lock stellt sicher, dass ihr auch in chaotischen Situationen stets den Gegner trefft, den ihr treffen wollt.

Aber auch tiefergreifende Anpassungen wie das Umwechseln der Analog-Stick-Eingaben bei Controllern soll einfach möglich sein. Dazu lassen sich auch die Tasten, ob am Controller oder an Maus und Tastatur, individuell neu belegen.

Das Bild zeigt die Möglichkeiten zur Anpassung der Tastenbelegung.

Untertitel

Die Untertitel bei Zwischensequenzen sind zum einen automatisch aktiviert, zum anderen lassen sie sich anpassen, was Farbe, Kontrast und Größe betrifft.

Zwei unterschiedliche Untertitel-Optionen im Vergleich.

Spacherkennung

Per integrierter Sprach-Software erkennt das Spiel eure Worte und kann sie automatisch in Texteingaben transkribieren. Das entfernt eine Hürde für Spielerinnen und Spieler, die beispielsweise Schwierigkeiten mit Tastatureingaben haben.

Wie das im Spiel aussieht, zeigt das kurze Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Sichtunterstützung und Geräuschhinweise

Mauszeiger lassen sich in Diablo 4 ebenfalls konfigurieren, ebenso die Schriftgröße im Spiel. So fällt es Nutzern mit Sehschwächen leichter, Texte sowie die Position des Cursors zu erkennen.

Kleinere und größere Maus-Cursor und Schriftgrößen im direkten Vergleich.

Zudem können Geräuschhinweise helfen, besser zu erkennen, was auf dem Bildschirm geschieht. So spielt Diablo 4 auf Wunsch einen Sound ab, zum Beispiel wenn der Mauszeiger über Gegenstände oder Loot am Boden bewegt wird.

Im Video seht ihr die Geräuschhinweise in Aktion:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Hervorheben von wichtigen Elementen

Spielerinnen und Spieler können eine Funktion aktivieren, um andere Spieler oder Gegenstände in unterschiedlichen Farben hervorzuheben. So lässt sich leichter unterscheiden, worum es sich jeweils handelt.

Screenreader-Unterstützung

Blizzard merkt an, dass Diablo 4 viel Text enthält, sei es zu Gegenständen, Waffen und Rüstungen oder in Menüs. Diablo 4 wird einen eingebauten Screenreader enthalten, der Drittanbieter-Software wie JAWS, NVDA und andere Tools unterstützt.

Einen aktuellen Trailer zum Spiel findet ihr hier:

1:56 Diablo 4: Im neuen Story-Trailer eskaliert der Krieg zwischen Himmel und Hölle

Was gibt's Neues zu Diablo 4?

Alle Infos zu Diablo 4 findet ihr in unserem Übersichtsartikel. Bedient euch auch gerne an unseren beliebtesten Artikeln zum Thema:

Das lang erwartete Action-Rollenspiel erscheint am 6. Juni 2023 auf dem PC exklusiv via Battle.net sowie für Xbox Series X|S, PS5, Xbox One und PS4. Diablo 4 bietet Crossplay zwischen den Plattformen.

Freut ihr euch über bestimmte Accessibility-Funktionen, die euch das Spielen erleichtern oder überhaupt erst ermöglichen? Welche Optionen hättet ihr euch überdies noch gewünscht? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!