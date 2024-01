Einer der stärksten Diablo-Konkurrenten erscheint bald als 1.0-Release in drei Editionen

Im Februar 2024 betritt Last Epoch die Steam-Bühne als offiziell gelaunchtes Produkt. In vier Jahren Early-Access hatte sich zuvor eine Menge getan.

Nach knapp vier Jahren steter Verbesserung im Early-Access-Programm von Steam wird das Action-Rollenspiel Last Epoch am 21. Februar 2024 in der Version 1.0 erscheinen. Das Ende dieser langen ersten Phase der Spielexistenz und den Beginn einer neuen kündigt der Entwickler Eleventh Hour Games per Pressemitteilung an.

Im gleichen Zuge wird auch berichtet, dass die Verkäufe des Titels mittlerweile die 1-Million-Marke überschritten hätten.

Action-RPG für die Ewigkeit

2:07 Im Launch-Trailer lässt es der Diablo-Konkurrent Last Epoch ordentlich krachen

Sobald Last Epoch final herauskommt, wird es drei Varianten geben:

Standard Edition: Sie entspricht der aktuellen Early-Access-Fassung. Obendrauf kommt das Pet Golden Guppy . Preis nach Launch: 35 Euro, also ein Euro mehr als die derzeitige Live-Version.

Sie entspricht der aktuellen Early-Access-Fassung. Obendrauf kommt das Pet . Preis nach Launch: 35 Euro, also ein Euro mehr als die derzeitige Live-Version. Deluxe Edition: Neben dem obigen Pet enthält diese Edition den kompletten Soundtrack des Spiels als digitalen Download und 50 Epoch Points. Hinzu kommt das Pet Adolescent Chronowyrm , das kosmetische Rüstungsset Fallen Ronin und das Portal Firefly's Refuge . Preis nach Launch: 50 Euro.

Neben dem obigen Pet enthält diese Edition den kompletten Soundtrack des Spiels als digitalen Download und 50 Epoch Points. Hinzu kommt das Pet , das kosmetische Rüstungsset und das Portal . Preis nach Launch: 50 Euro. Ultimate Edition: Sie hat alles, was die Deluxe Edition enthält, 100 Epoch Points sowie ab dem 21. Februar das kosmetische Rüstungsset Temporal Guardian und die Pets Twilight Fox , Adult Chronowyrm und schließlich das Portal Celestial Way . Preis nach Launch: 65 Euro.

Upgrade: Spieler, die Last Epoch bereits besitzen, können auf Steam auf die Deluxe- oder Ultimate

Edition upgraden.

Derweil hält der Gründer und CEO von Eleventh Hour Games und zugleich Game Director, Judd Cobler, sich in Sachen Vokabeln nicht zurück:

Da wir in erster Linie Fans des Genres sind, haben wir uns immer eng an unsere Community gehalten und versucht, ihre Bedürfnisse und Wünsche zu berücksichtigen, während wir ein Action-RPG für die Ewigkeit entwickelt haben.

Konkurrenten - nicht nur, aber auch auf Steam

Auf Steam steht der Diablo-Konkurrent gut dar: Rund 23.000 Rezensionen stellen zu 84 Prozent ein positives Urteil aus. Damit schlägt er Blizzards Platzhirsch nach den Wertungen auf Valves-Plattform deutlich: 69 Prozent von circa 11.500 stehen hier zu Buche - obschon der Trend aufwärts weist.

Vielleicht können die kommenden Seasons oder spätestens das Addon Vessel of Hatred ja viele Fanwünsche erfüllen.

Während Last Epoch den letzten Early-Access-Feinschliff erhält, wird die dritte Season von Diablo 4 erstmal weiter versuchen, die Meinung vieler Genrefans zu seinen Gunsten zu ändern.

Wie werdet ihr es als Anhänger des Genres halten? Werdet ihr während der laufenden Diablo-4-Season in Last Epoch reinschauen? Oder kann euch eines der beiden Werke ohnehin gestohlen bleiben? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!