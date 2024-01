Diablo 4: Start von Season 3 und alle Infos zu den neuen Inhalten im Überblick

2:14 Diablo 4: Erster Trailer zu Season 3 bereitet uns auf eine maschinelle Bedrohung vor

Diablo 4 hat nicht nur den ersten Trailer zu Season 3 veröffentlicht, den ihr euch oben anschauen könnt. Im offiziellen Blizzard-Blog hat das Entwicklerteam auch eine riesige Ladung an Infos zur bald startenden Saison des Konstrukts enthüllt.

Wir fassen für euch zusammen, was euch in Season 3 erwartet. Eins schon vorweg: Spieler können sich auf einige sehr nützliche Quality-of-Life-Verbesserungen freuen!

Wann startet Season 3?

Lange müsst ihr nicht warten: Schon am 23. Januar 2024 um 19 Uhr geht die Saison des Konstrukts los. Die derzeit laufende Saison des Blutes geht damit zu Ende.

Wie kann ich in Season 3 einsteigen?

Um die Saison des Konstrukts spielen zu können, müsst ihr einen neuen Charakter auf dem saisonalen Realm erstellen und zudem die Kampagne abgeschlossen haben. Wie schon in den vorherigen Seasons steht euch eine Funktion zum Überspringen der Kampagne nach dem Abschluss des Prologs zur Verfügung.

Worum dreht sich die Handlung von Season 3?

In Season 3 geht es in die Wüste von Kehjistan, genauer gesagt in deren Untergrund. Die Schergen des Dämonen Malphas haben eine mächtige Technologie namens der Webstuhl an sich gerissen, die einst von Zoltun Kull und Ayuzhan von Caldeum erfunden wurde. Nun nutzt Malpha den Webstuhl, um Angst und Schrecken zu verbreiten.

Der Webstuhl - einst ein Artefakt des Guten - wird in Season 3 vom Dämonen Malpha für finstere Zwecke missbraucht.

Gemeinsam mit Ayuzhan stellt ihr euch Malphas dämonischen Konstrukten entgegen. Die sogenannte Torhalle unter der Oberfläche fungiert als euer neues Hauptquartier. Von hier aus brecht ihr in die neuen Gewölbe-Dungeons auf.

Welche neuen Inhalte erwarten euch in Season 3?

Neuer Begleiter: Der Seneschall-Gefährte kämpft an eurer Seite und lässt sich mithilfe der ebenfalls neuen Leit- und Abstimmungssteine anpassen, zu denen wir euch unten mehr erklären. So kann der Roboter etwa eher als Tank fungieren oder Schaden austeilen. Er lässt sich in ganz Sanktuario nutzen. Wichtig: Der Seneschall-Gefährte steht euch nur für die Dauer von Season 3 zur Verfügung!

Der Seneschall-Gefährte unterstützt euch im Kampf.

Neuer Dungeontyp: Gewölbe sind spezialisierte Dungeons, in denen Elementargefahren auf euch warten. Vor dem Betreten eines Gewölbes könnt ihr für Perlen des Schutzes einen Segen namens Zoltuns Schutz erhalten. Wenn ihr in eine der zahlreichen Fallen des Gewölbes tretet, verliert ihr einen Teil des Segens. Wenn ihr nach dem Sieg des Gewölbe-Bosses noch im Besitz des Segens seid, könnt ihr eine Drahtgeflochtene Truhe öffnen, die eine höhere Wahrscheinlichkeit für legendären Loot besitzt.

sind spezialisierte Dungeons, in denen Elementargefahren auf euch warten. Vor dem Betreten eines Gewölbes könnt ihr für Perlen des Schutzes einen Segen namens Zoltuns Schutz erhalten. Wenn ihr in eine der zahlreichen Fallen des Gewölbes tretet, verliert ihr einen Teil des Segens. Wenn ihr nach dem Sieg des Gewölbe-Bosses noch im Besitz des Segens seid, könnt ihr eine Drahtgeflochtene Truhe öffnen, die eine höhere Wahrscheinlichkeit für legendären Loot besitzt. Neue Monster: Die Gewölbe werden auch von neuen Gegnertypen bevölkert. Die Konstrukte kommen in verschiedenen Varianten vor, die optisch an Krabbeltiere angelehnt sind:

Neuer Bosskampf: In der Arena müsst ihr euch gegen »Malphas' Elementargewalt« behaupten.

In der Arena müsst ihr euch gegen »Malphas' Elementargewalt« behaupten. Neues PC-Feature: Endlich könnt ihr euch wahlweise statt mit der Maus auch bequem mit den WASD-Tasten fortbewegen.

Endlich könnt ihr euch wahlweise statt mit der Maus auch bequem mit den WASD-Tasten fortbewegen. Neue Spielmechanik: Arkane Beben sollen überall in Sanktuario auftreten und euch in den Kampf gegen die neuen Konstrukte schicken. Um das Beben zu beenden, müsst ihr ein besonders starkes Herold-Konstrukt bezwingen. Dafür erhaltet ihr Perlen des Schutzes, die ihr gegen lukrative Belohnungen eintauschen könnt.

sollen überall in Sanktuario auftreten und euch in den Kampf gegen die neuen Konstrukte schicken. Um das Beben zu beenden, müsst ihr ein besonders starkes Herold-Konstrukt bezwingen. Dafür erhaltet ihr Perlen des Schutzes, die ihr gegen lukrative Belohnungen eintauschen könnt. Respec-Modus für den Fertigkeitsbaum: Mit Season 3 werdet ihr neue Builds für euren Charakter leichter planen können. Der neue Modus lässt euch euren Fertigkeitsbaum bearbeiten und zeigt euch dann eine Vorschau auf das Ergebnis an, ohne dass Ressourcen verbraucht werden.

Eine neue Vorschau-Funktion lässt euch eure Builds in Season 3 komfortabler planen.

Zusätzliches Beutetruhenfach: Mit Season 3 könnt ihr ein weiteres Beutetruhenfach erwerben. Sucht dafür in einer beliebigen Hauptstadt eure Beutetruhe auf, um das zusätzliche Fach zu kaufen.

Mit Season 3 könnt ihr ein weiteres Beutetruhenfach erwerben. Sucht dafür in einer beliebigen Hauptstadt eure Beutetruhe auf, um das zusätzliche Fach zu kaufen. Leaderboards mit neuer Herausforderung: The Gauntlet ist ein wöchentlich rotierender Dungeon, in dem ihr euch um die Top-Platzierungen in der Bestenliste bemühen könnt. Diese neue Challenge startet aber erst zu einem späteren Zeitpunkt und nicht am 23. Januar.

ist ein wöchentlich rotierender Dungeon, in dem ihr euch um die Top-Platzierungen in der Bestenliste bemühen könnt. Diese neue Challenge startet aber erst zu einem späteren Zeitpunkt und nicht am 23. Januar. Beständige Höllenfluten: Die Höllenfluten sind ab Season 3 dauerhaft aktiv und pausieren nur noch einmal die Stunde für fünf Minuten. Dadurch sollen Spieler einfacher an starken Loot gelangen.

Wie funktionieren die Leit- und Abstimmungssteine?

Die Leit- und Abstimmungssteine setzt ihr in euren neuen Seneschall-Gefährten ein, um ihn dadurch zu spezialisieren.

Die Leit- und Abstimmungssteine dienen der Anpassung eures Seneschall-Gefährten und stellen die wohl größte Gameplay-Neuerung von Season 3 dar. Leitsteine bestimmen, welche Angriffe euer Gefährte ausführen kann. Abstimmungssteine ergänzen diese Angriffe dann noch weiter.

Ihr könnt euren Gefährten mit zwei Leit- und sechs Abstimmungssteinen ausrüsten. Eine vollständige Liste aller verfügbaren Steine findet ihr auf der nächsten Seite.