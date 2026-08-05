Steam Sale: Das beste Rollenspiel aller Zeiten ist gerade so günstig wie noch nie, aber nicht mehr lange

Diese Woche haben wir neben Baldur's Gate 3 noch ein paar echte Geheimtipps.

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Marie-Lena Höftmann
05.08.2026 | 13:22 Uhr | ca. 2 Minuten Lesezeit
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Wenn ihr noch kein Date mit Karlach hattet, habt ihr jetzt eine gute Gelegenheit dafür. Wenn ihr noch kein Date mit Karlach hattet, habt ihr jetzt eine gute Gelegenheit dafür.

Leute, es ist Bergfest! Die Hälfte der Arbeitswoche ist geschafft und bei den aktuellen Temperaturen kann das Wochenende nicht früh genug kommen. Wer für den Feierabend noch eine Beschäftigung braucht wird aktuell wieder günstig auf Steam fündig.

Neben den großen Cyberpunk-Schnäppchen, die wir euch bereits ans Herz gelegt haben, sind auch Titel abseits dieses Genres gerade im Sale. Allen voran unser Platz 1 der besten Rollenspiele aller Zeiten.

Highlight: Baldur's Gate 3

Video starten 1:05:27 Baldur's Gate 3 ist DER Standard für RPGs - und wird es noch lange bleiben

  • Genre: Rollenspiel
  • Release: 2023
  • Preis: 42 Euro (30 Prozent Rabatt)
Zum Spiel auf Steam

Spätestens mit Baldur's Gate 3 hat Larian Studios sich in der Hall of Fame der Videospiele verewigt. Zur Feier des dritten Jubiläums bekommt ihr das Rollenspiel-Meisterwerk mit Rekordrabatt. Allerdings nur noch bis zum 6. August, um 10 Uhr.

Die Entwickler haben zu den Feierlichkeiten auch gleich ein paar interessante Statistiken geteilt, die euch vielleicht überraschen.

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