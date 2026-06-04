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Die Gilde: Europa 1410 - Jetzt doch Early Access? Eines der wichtigsten Mittelalter-Spiele des Jahres ist schon bald spielbar

Bereits im Juli startet der Early Access für das neue Strategiespiel, in dem ihr euch ein Handelsimperium in einer Stadt aufbaut.

Profilbild von Fabiano Uslenghi

Fabiano Uslenghi
04.06.2026 | 11:09 Uhr

In Die Gilde könnt ihr eine mittelalterliche Stadt prägen - der Early Access dazu startet schon bald. In Die Gilde könnt ihr eine mittelalterliche Stadt prägen - der Early Access dazu startet schon bald.

Die Gilde: Europa 1410 hat einen Release-Termin! Zumindest für den Early Access. Dabei hatten uns die Entwickler im Interview zur Ankündigung ursprünglich noch versichert, dass der neue Teil von Die Gilde keinen Early Access bekommt, sondern vollständig erscheint. Gerade nach dem Trauma von Die Gilde 3, das jahrelang im EA versumpft ist, klang das nach einer guten Idee.

Jetzt wird es aber doch ein Early Access und bis der startet, dauert es gar nicht mehr besonders lang!

  • Am 16. Juli 2026 geht es los!

Über die Gründe für die Umstellung auf Early Access können wir nur spekulieren, ein offizielles Statement existiert dazu nicht. In jedem Fall gibt das den Entwicklern noch etwas mehr Zeit, um die Gilde auf Hochglanz zu polieren und dafür auch auf Spieler-Feedback zurückzugreifen.

Fans hoffen aber natürlich, dass der EA dieses Mal nicht so lange anhält wie bei Die Gilde 3.

Video starten 0:56 Die Gilde: Europa 1410 hat einen Release-Termin! Allerdings erst einmal nur im Early Access

Was steckt alles im Spiel?

Was ebenfalls bislang fehlt, ist eine offizielle Ansage, welche Inhalte im EA bereits verfügbar sein werden und welche nicht. Wir rechnen daher damit, dass schon im Early Access alle geplanten Features auftauchen könnten und der EA-Zustand sich vor allem darauf bezieht, dass es noch zu vermehrten Bugs kommen kann und die Balance vermutlich noch einiges an Arbeit bedarf.

Inhaltlich erwartet euch aber wohl alles, was wir auch bereits in unseren Preview-Versionen begutachten konnten. Im Kern handelt es sich bei Die Gilde um eine Mischung aus Rollenspiel und Wirtschaftssimulation. Stellt es euch ein wenig wie Crusader Kings vor, nur in einer einzigen Stadt im Mittelalter.

Dort ergreift ihr als neuer Bürger eine Profession und arbeitet euch dann nach oben. Wie ihr das macht, ist euch überlassen. Ihr könnt ein Handelsimperium aufbauen oder über politische Ämter eure Vorteile sichern. Auch eure Familienmitglieder und Nachfolger bestimmen, wie viel Einfluss ihr auf die Stadtentwicklung nehmen könnt.

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Vier reale Städte könnt ihr auf diese Weise prägen, die alle an historischen Vorbildern angelehnt sind. Bislang bekannt waren Nürnberg, Kuttenberg, Breslau und Graz. Womöglich kommen im Verlauf des Early Access noch mehr hinzu. Gleiches gilt für die Berufe, von denen mal elf angekündigt waren, darunter Schmiede, Diebe oder Gastwirte.

Ob sie alle zum Early Access schon spielbar sind, ist unklar. In unserer letzten Preview-Version war das oft nicht der Fall. Auch wie lange das Spiel im EA bleiben soll, wissen wir bisher noch nicht.

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