Man kennt sie als »Die Gelbe Kröte«: Im Game of Thrones-Kosmos trotzte eine Fürstin den Targaryens und ihren Drachen - und hatte sogar Erfolg

Ormund Hightower (James Norton, l.) nutzt den jungen Drachenreiter Daeron Targaryen (Benjamin Evan Ainsworth) für seine Zwecke. Bild: HBO.

Achtung, Spoiler: Der folgende Artikel behandelt Handlungsdetails aus House of the Dragon, Staffel 3, Episode 5. Wenn ihr die neue Folge bislang nicht gesehen habt, solltet ihr hier nicht weiterlesen.

In House of the Dragon geht es aktuell wieder mächtig zur Sache. Denn neben den offiziellen Oberhäuptern der Grünen und Schwarzen Fraktion gibt es nun plötzlich noch einen weiteren Anwärter auf den Eisernen Thron - das Geflecht aus Akteuren und Intrigen wird immer komplizierter.

Nachdem König Aegon II. (Tom Glynn-Carney) aus dem Palast geflohen und sein Bruder und Regent Aemond (Ewan Mitchell) als verschollen gilt, erhebt Ormund Hightower (James Norton) in Tumbleton Alicents dritten Sohn Daeron (Benjamin Evan Ainsworth) zum König. So wirklich selbstständig handeln kann der junge Prinz aber nicht, denn er steht unter der Fuchtel seines Vormunds Ormund, der den Drachenreiter eiskalt für die Interessen des Hauses Hightower ausnutzt.

Ormund hat zur Zeit des Drachentanzes die Ausbildung des jungen Targaryen-Prinzen übernommen und lehrt ihn daher auch die Geschichte der großen Häuser von Westeros. In der neuen Folge wird dabei vor allem ein Name prominent erwähnt: Meria Martell, genannt Die gelbe Kröte von Dorne . Aber wer ist das überhaupt?

Wir erklären euch die ganze Geschichte und verraten, warum Ormunds Anekdote für die aktuellen Geschehnisse in der Hauptstadt Königsmund so wichtig ist.

1:09:34 Ist das Game of Thrones Franchise noch zu retten?

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Wer ist Meria Martell?

Meria Martell war laut der Bücher von GoT-Autor George R.R. Martin zur Zeit von Aegon dem Eroberer die Prinzessin von Dorne und Oberhaupt des Hauses Martell. Als die Targaryens von ihr während ihres Eroberungsfeldzuges die Unterwerfung von Dorne verlangten, weigerte sich Meria und begann einen schmutzigen Guerillakrieg gegen die Invasoren aus Essos. Während seines Geschichtsvortrags erklärt Ormund:

[Meria Martell] war die einzige Frau, die jemals mit einem wirklich militärischen Verstand gesegnet wurde. Doch die Götter beraubten sie im Gegenzug ihrer Schönheit. Eine blinde Prinzessin; abscheulich, haarlos, mit dicker Taille. [...] Ein großes Targaryen-Heer kam aus den Roten Bergen herab, und leider gehörten auch wir Hightowers dazu. Meria vergiftete ihre eigenen Brunnen und versteckte ihre Soldaten im Sand der Wüste. Als sie ihre Burg fanden, war sie leer.

Obwohl Meria den Drachen und Soldaten der Targaryens zahlenmäßig unterlegen war, gelang es ihr - unter anderem durch heimtückische nächtliche Mordanschläge - den Angriff auf Dorne zurückzuschlagen und die Unabhängigkeit ihres Landes auf viele weitere Jahrzehnte sicherzustellen. Dorne wird erst rund 60 Jahre nach den Ereignissen von House of the Dragon unter König Daeron II. offizieller Teil der sieben Königslande.

Aber warum erzählt Ormund all das überhaupt? Die kleine Geschichtsstunde dient nicht nur dazu, den Adeligen als gebildeten Mann darzustellen, sondern erfüllt innerhalb der Folge einen tieferen Zweck. Denn genau die Taktiken, die Meria damals gegen die Targaryens angewandt hat, setzt Ormund durch seine Agenten nun auch in Königsmund ein, um die Herrschaft von Königin Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) zu schwächen.

Er weiß, dass er einen direkten Konflikt mit Rhaenyra und ihren Drachen nicht überleben könnte, deswegen setzt er schmutzige Tricks ein, hetzt die Bevölkerung gegen Rhaenyra auf und lässt Mitglieder der Stadtwache ermorden, um Unzufriedenheit und Terror in der Hauptstadt zu verbreiten.

Dass Ormund für die Mordserie verantwortlich ist, sehen wir, weil er in der neuen Folge einen Brief aus Königsmund erhält. Darin ist zu lesen: Gold-Blut vergossen. Drei stehen auf der Liste. Die Rechnung ist noch offen . Mit Gold-Blut ist hier klar das Blut von Mitgliedern der Stadtwache gemeint.

Ormund zieht offensichtlich aus der Ferne die Fäden. Damit erinnert er ein wenig an Fan-Favorit Tywin Lannister (Charles Dance) aus Game of Thrones - allerdings hat Ormund ein deutlich unangenehmeres Temperament. Mehr Infos rund um Game of Thrones und House of the Dragon lest ihr in der obigen Linkbox.