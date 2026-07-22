Marvel bestätigt offiziell: Doctor Doom ist nochmal mächtiger als Thanos und der Trailer liefert den Beweis

Dr. Doom schafft mit zwei Fingern, was Thanos nicht einmal mit einer ganzen Hand und einem Infinity-Handschuh geschafft hat. Bildquelle: Marvel Studios/Disney

Thanos ist längst Geschichte und wurde bereits in Endgame endgültig von den Avengers besiegt. Da der lila Titan aber nun einmal der bis dato größte und auch mächtigste Gegenspieler von Iron Man und Co. war, kommen wir natürlich nicht drumherum, ihn mit dem neuen Oberschurken Dr. Doom zu vergleichen.

Josh Brolins Figur trat das erste Mal in der Mid-Credit-Szene von Marvel’s The Avengers auf (damals noch gespielt von Damion Poitier) und erlangte seine zentrale Position als Bösewicht spätestens in Infinity War. Dr. Doom beweist bereits im ersten Trailer zu Doomsday binnen Sekunden, dass er Thanos einiges voraus hat und lässt seinen Schurken-Kollegen ziemlich alt aussehen.

Thor hat keine Chance gegen Dr. Doom

Erinnert ihr euch noch an die Szene in Infinity War, in der Thanos (Josh Brolin) gerade die Infinity-Steine benutzen will und Thor (Chris Hemsworth) ihm seine mächtige Axt Stormbreaker in die Brust donnert? Nicht einmal mithilfe der farbigen Steinchen hat Thanos die Kraft, den Angriff abzuwehren.

Na ja, letztendlich schnippt er zwar doch, weil Thor auf den Kopf hätte ziehen sollen, aber der Donnergott hatte eine Chance.

Keine Chance hat er anscheinend gegen Dr. Doom im neuen Trailer zu Doomsday (ab 1:33 Minute). Dort stehen sich Thor und Victor gegenüber, und Stormbreaker steuert direkt auf den neuen Bösewicht zu. Gekonnt hält Doom die magische Axt mit nur zwei(!) Fingern auf.

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Autoplay

Thanos mag vielleicht insgesamt stärker sein als Dr. Doom, aber im Gegensatz zum wahnsinnigen Titan ist er ein begabter Zauberer. Wie mächtig Magie im MCU sein kann, zeigte zuletzt Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), die in Doctor Strange 2 mühelos einige der mächtigsten Helden wie Professor X (Patrick Stewart), Captain Marvel (Maria Rambeau) oder Mr. Fantastic (John Krasinski) zur Strecke bringt.

Auch anhand von Thors Worten aus dem Off lässt sich sehr deutlich erkennen, dass mit Dr. Doom definitiv nicht zu spaßen ist (ab 0:30 Minute): »Ich habe an der Seite vieler Krieger gekämpft. Sie waren weitaus stärker als wir alle zusammen und sie sind tot. Gefallen im Kampf gegen Feinde und Bedrohungen, die ich weit weniger fürchtete als diese.«

Wer ist denn nun stärker?

Die Antwort ist komplizierter als der Trailer es erahnen lässt. In einem direkten Duell in der achten Ausgabe der Reihe Secret Wars aus dem Jahre 2015 fordert Thanos eine alternative und enorm mächtige Version des Zauberers heraus und erlebt sein blaues Wunder. Hier herrscht Victor als Gottkaiser Doom über die Battleworld und reißt Thanos ohne große Mühe mit bloßen Händen die Wirbelsäule aus dem Körper.

Und dabei hat der wahnsinnige Titan vorher noch ganz großkotzig behauptet, dass er nicht einmal den Infinity-Handschuh braucht, um seinen Konkurrenten zu besiegen. Nun ja, diese Aussage ist wohl nicht gut gealtert. Diesen Moment werden wir auf der Leinwand vermutlich nicht mehr sehen – es sei denn, es kommt plötzlich eine alternative Version des lila Titanen um die Ecke. Das kommt ja im Multiversum gerne mal vor.

Gehen wir aber von den normalen Non-Multiversum-Versionen der beiden aus, ist Thanos Dr. Doom in Sachen purer Stärke überlegen. Falls ihr mal einen ausführlichen Artikel zu der Frage lesen möchtet, schaut doch gerne in der obigen Box vorbei.

Wie der Kampf zwischen den Avengers und Dr. Doom ausgeht, sehen wir dann ab dem 16. Dezember 2026 in den deutschen Kinos.