Pamela Anderson tritt im neuen Die nackte Kanone auf und dazu gibt’s jetzt ein erstes Bild

Liam Neeson will als Frank Drebin Jr. die Clownschuh-großen Fußstapfen von Slapstick-Ikone Leslie Nielsen füllen. Bildquelle: Paramount

Pamela Anderson war fairerweise nie so richtig weg, aber ist jetzt mit gleich zwei größeren Filmen zurück: Nach The Last Showgirl steht mit Die nackte Kanone der nächste Leinwandauftritt der Baywatch-Legende an.

Am 31. Juli 2025 ermittelt Liam Neeson anstelle von Leslie Nielsen für die spezielle Spezialeinheit der Spezialpolizei und dabei wird ihm Pamela Anderson den Kopf verdrehen. Gegenüber Entertainment Weekly hat die 57-jährige Schauspielerin ein paar Infos zu ihrer Rolle geteilt, während es ebenso ein erstes Bild zu sehen gibt.

Wen spielt Pamela Anderson in Die nackte Kanone?

So spielt Anderson eine Frau namens Beth, die die Polizei (und speziell Frank Drebin Jr.) bei ihren Ermittlungen zu unterstützen versucht, nachdem ihr eigener Bruder ermordet wurde. Und dabei scheint Beth als klassische Femme Fatale aufzutreten, wie das erste offizielle Foto zu ihrem Look in Die nackte Kanone zeigt:

Ihrem Interview mit Entertainment Weekly zufolge hat es Anderson geliebt , mit Neeson zu arbeiten. Laut der Schauspielerin haben die beiden von Anfang an eine großartige Chemie und den größten Respekt füreinander . Pamela Anderson geht sogar soweit, von Liam Neeson als mysteriös , inspirierend und einem echten Gentleman zu schwärmen.

1:00 Die nackte Kanone: Im ersten Trailer tritt Liam Neeson als das härteste Schulmädchen der Polizei auf

Um ihre Chemie vor der Kamera zu bewahren, hat Anderson für Neeson sogar regelmäßig Kekse oder Muffins gebacken, während sich die beiden regelmäßig zum Abendessen verabredeten:

Ich habe [Liam] und seinen Assistenten zu romantischen Dinnern mit mir und meinem Assistenten eingeladen, damit unsere Beziehung während des Drehs professionell romantisch bleibt.

Die nackte Kanone startet am 31. Juli 2025 unter der Regie von Akiva Schaffer in den deutschen Kinos. Neben Liam Neeson und Pamela Anderson treten Schauspieler wie Paul Walter Hauser, Kevin Durand, Danny Huston und Co. auf.

Erste Kritiken lassen aktuell noch auf sich warten, doch angeblich soll die Neuauflage bereits bei Testzuschauern einen Nerv getroffen haben. Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.