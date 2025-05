Das Kanu des Manitu: Das offizielle Poster zur großen Bully-Fortsetzung nach 24 Jahren lässt Fan-Herzen höher schlagen

1:01 Das Kanu des Manitu - Der erste Trailer zu Der Schuh des Manitu 2 ist da

Wer will, kann sich vor dem 14. August 2025 noch ein Eis holen, aber dann reiten wir los: Zu diesem Termin startet mit Das Kanu des Manitu die große Kino-Fortsetzung zu Der Schuh des Manitu in den deutschen Kinos.

Fans der kultigen Bully-Komödie können sich dabei auf ein Wiedersehen mit zahlreichen alten Bekannten einstellen - daraus machte schon der erste Trailer kein Geheimnis.

Wer spielt in Das Kanu des Manitu eigentlich mit?

Jetzt ist das offizielle Poster zu Das Kanu des Manitu aufgeschlagen, das uns einen weiteren Blick auf die Besetzung des Films gibt. Ganz prominent mit dabei sind natürlich die folgenden Rückkehrer:

Michael Bully Herbig als Abahachi und Winnetouch

als Abahachi und Winnetouch Christian Tramitz als Ranger

als Ranger Rick Kavanian als Dimitri

Das offizielle Filmplakat zu Das Kanu des Manitu. Bildquelle: Constantin Film

Auffällig ist hier natürlich, dass Marie Bäumer in der Rolle von Uschi fehlt - sowohl auf dem Plakat, als auch in der Darstellerliste von Das Kanu des Manitu.

Dafür gibt’s aber zumindest ein Wiedersehen mit Sky du Mont, der noch einmal in der Rolle des Santa Maria zurückkehrt. Der heute 77-jährige Schauspieler beendet mit Der Schuh des Manitu 2 tatsächlich seine Schauspielkarriere.

Natürlich treten in Das Kanu des Manitu auch allerlei neue Figuren auf. So zum Beispiel Jasmin Schwiers als Mary, die Dimitry bei seinem Geschäft unter die Arme greift. Oder auch Jessica Schwarz in der Rolle einer Cowboy-Bande, zu der wohl auch Friedrich Mücke zählt.

Darum geht's in Das Kanu des Manitu

Falls ihr euch fragt, worum es in Das Kanu des Manitu überhaupt geht, gibt es bereits eine offizielle Inhaltsangabe des Filmverleihs Constantin:

Abahachi, der Häuptling der Apachen (Michael Bully Herbig), und sein weißer Blutsbruder Ranger (Christian Tramitz) kämpfen unermüdlich für Frieden und Gerechtigkeit – doch eine neue, aufstrebende Bande macht ihnen das Leben besonders schwer! Sie locken Abahachi und Ranger in eine Falle, um an das sagenumwobene Kanu des Manitu zu gelangen. Erst in letzter Sekunde können sie von ihrem treuen Weggefährten, dem liebenswerten Griechen Dimitri (Rick Kavanian), und seiner neuen Fachkraft Mary (Jasmin Schwiers) gerettet werden. Doch wie sich herausstellt, war das alles Teil eines großen Plans und auch erst der Anfang. Mit vereinten Kräften (und allerlei Meinungsverschiedenheiten und Missverständnissen) stürzen sich die Helden in ihr größtes Abenteuer – und finden überraschende Antworten auf die allerwichtigsten Fragen des Lebens!

Das Kanu des Manitu startet am 14. August 2025 in den Kinos.

Der direkte Vorgänger zählt zu den erfolgreichsten deutschen Filmproduktionen aller Zeiten und gilt für viele als großer Kult. Aber natürlich ist Der Schuh des Manitu nicht frei von Kritik - gerade, was die klischeehafte Darstellung homosexueller Figuren und/oder von amerikanischen Ureinwohnern angeht.

Ob und inwiefern sich Michael Bully Herbig damit in Das Kanu des Manitu auseinandersetzt, muss sich erst noch zeigen.