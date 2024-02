Schuh des Manitu 2: Der Kinostart für 2025 steht fest und es ist ein bisschen Geduld gefragt

Das Kanu des Manitu startet am 14. August 2025 in den deutschen Kinos. Bildquelle: Constantin Film

Nach 24 Jahren wird Der Schuh des Manitu tatsächlich von Michael Bully Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian fortgesetzt - soweit, so bekannt. Bisher war von einem Release im Jahr 2025 die Rede, jetzt kennen wir den konkreten Termin.

Wann genau startet Das Kanu des Manitu?

Am 14. August 2025 startet Der Schuh des Manitu 2 in den Kinos (via Blickpunktfilm), der offiziell auf den Titel Das Kanu des Manitu hört. Bully-Fans müssen sich also noch ein bisschen gedulden, der Dreh geht aber auch erst dieses Jahr los.

Damit platziert sich Das Kanu des Manitu als großer Sommer-Blockbuster mitten in den Ferien. Die Erwartungen von Constantin Film dürften groß sein, immerhin konnte Der Schuh des Manitu 2001 mehr als 12 Millionen Kinotickets verkaufen, dabei mehr als 65 Millionen Euro einspielen und zählt damit zu den erfolgreichsten deutschen Filmen aller Zeiten (Quelle: Wikipedia).

Was ihr sonst zu Das Kanu des Manitu wissen solltet

Für Der Schuh des Manitu 2 kehrt das Bullyparade-Trio aus Michael Herbig (Abahachi), Christian Tramitz (Ranger) und Rick Kavanian (Dimitri) zurück. Außerdem ist von einigen Neuzugängen die Rede, zu denen es im Moment allerdings keine Details gibt. Ebenso ist nicht bekannt, um was genau sich die Story drehen wird (wahrscheinlich ein Kanu).

Bully Herbig wird erneut die Regie übernehmen, das Drehbuch entsteht in Zusammenarbeit mit Tramitz und Kavanian. Ihre letzten gemeinsamen Kinoprojekte starteten 2004 mit (T)Raumschif Surprise - Periode 1 und 2017 mit Bullyparade - Der Film auf der großen Leinwand.

Zuletzt brachte Bully das DDR-Drama Ballon und die Medien-Satire Tausend Zeilen als Regisseur in die Kinos und ist außerdem als Moderator in der Comedy-Serie LOL: Last One Laughing bei Amazon Prime Video zu sehen.

Was haltet ihr davon, dass nach 24 Jahren Der Schuh des Manitu tatsächlich fortgesetzt wird? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an das Kanu des Manitu? Habt ihr neuere Filme und Projekte von Michael Bully Herbig und/oder dem Bullyparade-Trio bereits gesehen und wenn ja, wie gut haben sie euch gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!