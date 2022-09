Die Ringe der Macht im Pressespiegel: Gemischte Reaktionen zur milliardenteuren Herr-der-Ringe-Serie

Die Ringe der Macht hat mit den bisherigen Trailern bei Fans nicht unbedingt nur Begeisterungstürme ausgelöst. Während sich einige schon auf die Amazon-Produktion freuen, sind andere Mittelerde-Veteranen mehr als skeptisch.

Jetzt sind einige Kritiken zu den ersten zwei Folgen öffentlich, die ein ähnlich schwammiges Bild abgeben. Wir liefern euch einen Überblick zu den verschiedenen Meinungen.

Die Ringe der Macht im internationalen Wertungsspiegel

Durch die stark unterschiedlichen Meinungen pendelt sich die Durchschnittswertung solid, aber sicher nicht herausragend ein. Während die Rezensionen bei Rotten Tomatoes mit momentan 83 Prozent noch recht angetan sind, ist der Metascore von Metacritic bei 72 Punkten.

Zum Vergleich: Die Herr der Ringe-Filme pendeln sich auf Metacritic bei 92, 87 und 94 ein. Die Hobbit-Filme sind dagegen mit 58, 66 und 59 weit abgeschlagen. Fantasy-Konkurrent House of the Dragon schneidet bei Metacritic übrigens auch nicht so gut ab: Das Game-of-Thrones-Prequel kommt bisher auf 68 Punkte. Unbeliebt ist die Serie aber offenbar nicht, immerhin bricht sie mehrere Zuschauer-Rekorde.

Die Stimmen der Tester

Wo die Serie fast bei allen Kritikern punkten kann, ist der Look der Serie. Mason Downey von GameSpot schreibt:

Dankenswerterweise gibt es eine Sache, das wir uns auch für den Rest der Serie erwarten können: Der Look wird stark bleiben. Die Ringe der Macht hat sich nicht gescheut, praktische Effekte und praktische Sets zu verwenden, um die etablierte Ästhetik der früheren Filme widerzuspiegeln. Es sieht konstant großartig aus, mit dekadenten Requisiten und Kostümen, um sogar die neu eingeführten Ecken von Mittelerde zu füllen.

Auch Daily Beast ist vom CGI der Serie überzeugt:

Wie es sich für ein Projekt solcher Preisklasse gehört, ist die CGI-Arbeit von Die Ringe der Macht erstklassig, sei es in Bezug auf die riesige Umgebung, die fantasievolle Architektur oder die monströsen Kreaturen.

Aber gerade die Geschichte ist manchen Kritikern zu flach. CNN-Redakteur Brian Lowry schreibt:

Die Ringe der Macht könnte der epischen Schlacht, die uns erwartet, noch gewachsen sein. Doch trotz dieser wunderschönen, weiten Ausblicke auf Mittelerde […] ist es schwer, der Versuchung zu widerstehen und zu sagen: ’Weck mich, wenn es losgeht.’

Auch dem Journalisten der Washington Post fällt es schwer, sich für die Geschichte zu begeistern:

Die Ringe der Macht scheint darauf zu setzen, Tolkien-Fans mit atemberaubenden Ausblicken auf exotische Länder zu begeistern, die sie vielleicht noch nie zuvor gesehen haben, wie das Königreich der Numenor. […] Aber für Zuschauer, die nicht bereits in das Kommen und Gehen der spitzohrigen Leute investiert sind, bietet die Serie keinen großen Grund, sich darum zu scheren.

Wenn ihr auch unsere Meinung zu Die Ringe der Macht wissen wollt, müsst ihr nicht mehr lange warten: Schon morgen (02. September) zum Release kommt auch unsere Kritik zur Amazon-Serie!

Werdet ihr der Serie eine Chance geben oder seid ihr von den Trailern bereits zu abgeschreckt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!