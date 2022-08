House of the Dragon: Nochmal mehr Zuschauer bei Folge 2 als zum Rekord-Serienstart

In der Regel verlieren neue Serien und Staffeln nach ihrer Premiere ab Folge 2 Zuschauer - teilweise sogar richtig drastisch. Nicht aber House of the Dragon! Das erste Spin-off zu Game of Thrones konnte bei seiner zweiten Episode die eigenen Zahlen noch mal übertrumpfen.

Alle schauen auf die Targaryiens

Wie Inside HBO Max berichtet, haben ganze 10.2 Millionen Zuschauer bei The Rogue Prince eingeschaltet. Damit übertrumpft die Folge 2 den Start der Serie Die Erben des Drachen um circa 200.000 Fans von Game of Thrones, die unmittelbar mehr über die Vorgeschichte der Targaryens erfahren wollen.

Seit dem Start von House of the Dragon am 21. August haben sich aber natürlich auch die Zuschauerzahlen der allerersten Episode gesteigert. Mittlerweile kommt die Erben des Drachen auf ganze 25 Millionen - also einen Anstieg von 15 Millionen Zuschauern, die die Folge zum ersten Mal oder eben wiederholt ansehen.

Zum direkten Vergleich: Bei Staffel 6, 7 und 8 von Game of Thrones hatten jeweils 25.7, 32.8 und 44.2 Millionen Serien-Fans eingeschaltet. Dass House of the Dragon sich gleich von Anfang an diesen Zahlen rasant nähert, ist ein gutes Zeichen für die Zukunft. Kein Wunder also, dass HBO House of the Dragon bereits ganz offiziell um eine zweite Staffel verlängert hat:

An dieser Stelle sollte vielleicht noch einmal erwähnt werden, dass House of the Dragon mit seiner Premiere nicht nur hauseigene Rekorde brach. Folge 1 erreichte in den USA, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika mehr Zuschauer als jede andere HBO-Serie zuvor. Außerdem handelte es sich um das erfolgreichste Serien-Debüt des Jahres 2022.

Dieser maßgebliche Erfolg dürfte ebenfalls dafür sorgen, dass auf Game of Thrones und House of the Dragon noch mehr von George R.R. Martins Westeros-Geschichten in Serienform erzählt werden. So plante HBO Mitte 2021 noch sieben weitere Spin-offs - allerdings ist aktuell nicht bekannt, wie es um deren jeweiligen Fortschritt steht.

Was haltet ihr bisher von House of the Dragon: Wie zufrieden seid ihr mit den ersten beiden Folgen des Game of Thrones-Spin-offs? Werden eure Erwartungen erfüllt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!