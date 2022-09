Die Siedler: Ubisoft enthüllt mehr Details, doch der Kommentarbereich ist wütend

Eigentlich sollte nur das Nahrungssystem von Die Siedler beleuchtet werden, doch trotzdem gibt es Ärger. Im neuesten Blogeintrag auf der offiziellen Webseite zu Die Siedler spricht das Entwicklungsteam darüber, wie Essen im neuen Teil genau implementiert ist. Wirklich neue Informationen im Vergleich zur katastrophalen Beta gibt es dort allerdings nicht.

Stattdessen entbrannte im Chat abermals eine Diskussion darum, was Die Siedler eigentlich sein sollte und welche Fehler gemacht wurden. Hier ließ sich das Entwicklungsteam dann auch dazu hinreißen, einen deutlich spannenderen Aspekt von Die Siedler zu erklären: Das große Rush-Problem. Doch auch hier klingt das aktuelle Vorhaben für einige Fans nach einer schlechten Idee.

Aktuell befindet sich Die Siedler in einer Testphase. Auf diese Weise soll das scharf kritisierte Spiel bis zum Release noch verbessert werden.

Das steht im Blogeintrag

Das Team will in dem neuen Eintrag das Thema Nahrung ins Zentrum rücken und erklärt ausführlich, wie die Nahrungsversorgung aktuell auf dem technischen Testserver funktioniert. Allerdings gibt es hier keine allzu großen Unterschiede dazu, wie Nahrung bereits Anfang des Jahres bei der ersten großen Beta umgesetzt wurde.

So ist Nahrung weiterhin keine notwendige Ressource. Stattdessen können wir die Produktion diverser Betriebe beschleunigen. Nahrung ist also ein (wichtiges) Mittel, um die Effizienz zu verdoppeln. Hier unterscheidet sich Die Siedler beispielsweise auch von früheren Ablegern, in denen Nahrung für Mienen zwingend von Nöten war. Das Team begründet diese Design-Entscheidung folgendermaßen:

»Hätten wir Nahrung zwingend erforderlich gemacht, wäre den Spieler:innen die Wahl genommen worden, ob sie dieses System nutzen wollen oder nicht.«

Wie Nahrung genau die Siedler-Produktion der Wohnhäuser ankurbelt, hat das Team noch nicht ganz gelöst. Das ist eines der Probleme, an denen aktuell noch gearbeitet wird.

Das System wird in den Kommentaren jedoch weiterhin harsch kritisiert. Zu den wichtigsten Punkten zählen hierbei:

Nahrung sollte als essenzielle Ressource fürs Überleben in einem Aufbauspiel nicht optional sein.

Das System sorgt für spielerische Beliebigkeit und deutet auf mangelnde Komplexität hin.

Die Runden werden durch das System zu ausrechenbar, da sich mit der Zeit immer eine optimale Baufolge herauskristallisiert.

Wenn Minen auch ohne Nahrung gute Arbeit leisten, läuft die Militär-Produktion zu schnell, was Rushes bestärkt.

Schon Anfang des Jahres wurde die überarbeitete Version von Die Siedler sehr scharf kritisiert, darunter auch von unserem Siedler-Experten Maurice. Was damals das Problem war, seht ihr hier:

So wird das Rush-Problem gelöst

Auf die Kritik aus den Kommentaren nahm dann auch das Entwicklungsteam direkt selbst Bezug. Dabei gingen sie auf die Befürchtung ein, das Nahrungssystem würde Rushes unterstützen. Hier wurde enthüllt, wie Ubisoft Mainz plant, ihrerseits Rushes zu verhindern. Demnach gibt es auf den Karten nun neutrale Fraktionen, die alle Zugänge zum Gegner zu Spielbeginn blockieren.

Diese zusätzliche Hürde muss also erst überwunden werden, bevor der Angriff auf das Dorf des Feindes erfolgen kann. Doch auch diese Neuerung sorgt in den Kommentaren für Kopfschütteln. Einfach die Zugänge zu den Gegnern mit KI-Fraktionen zu verstopfen, würde lediglich eine neue Meta erzeugen und jede Runde sei damit irgendwann komplett vorhersehbar.

Wie seht ihr das? Haltet ihr die Herangehensweise für sinnvoll oder habt ihr schon alle Hoffnung aufgegeben? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!