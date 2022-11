Die Sims 4 geht einen radikalen Schritt: Alle »inakzeptablen Inhalte« werden gelöscht

EA greift durch. Seit dem neuen Update mit der schmissigen Versionsnummer 1.93.146.1020 werden alle bisherigen und künftigen Inhalte aus dem Community-Marktplatz für Die Sims 4 entfernt, die EA als »inakzeptabel« bezeichnet. Ihr ahnt vielleicht bereits, um welche Art Inhalte es hierbei geht.

Ein neuer Filter soll aufräumen

In einem kurzen Statement zum neuen Update erklärt EA den aktualisierten Inhaltsfilter für den CC-Marktplatz, auf dem Fans im Spiel ihre selbst erstellen Sims, Häuser oder Texturen zum Download anbieten können. Dieser soll Inhalte entfernen, die etwa gegen den Jugendschutz verstoßen:

Wir wissen, dass einige absolut inakzeptable Inhalte in die Die Sims 4-Galerie hochgeladen wurden. Unser Team hat den Filter für unangemessene Inhalte überprüft und aktualisiert, damit dies in Zukunft nicht mehr geschieht.



Wir möchten uns bei der Community für ihre Unterstützung bei der Identifizierung dieser unangemessenen Uploads bedanken - ihr habt maßgeblich dazu beigetragen, dass wir unseren Spieler:innen eine sichere, kreative Umgebung bieten können. Wir werden weiterhin alles tun, um anstößige Inhalte zu beseitigen, Wiederholungstäter:innen zu identifizieren und zu entfernen und regelmäßig den Filter für unangemessene Inhalte auf die Notwendigkeit von Updates zu überprüfen.



Wir möchten alle Spieler:innen ermutigen, den “Melden“-Button der Galerie zu verwenden, um uns über anstößige Uploads oder Kommentare zu unterrichten.

Obwohl EA nicht näher darauf eingeht, haben sich scheinbar die Inhalte sexueller und expliziter Natur in letzter Zeit gehäuft. Die Maßnahme hängt sehr wahrscheinlich auch mit der neuen Free2Play-Umstellung von Die Sims 4 zusammen, die zahlreiche neue Spielerinnen und Spieler angespült hat. Mehr Leute, die ungeprüft Inhalte in den Katalog laden und auch mehr Kinder, die diesen Inhalten direkt ausgesetzt sind.

Geht man aktuell in die Bibliothek von Die Sims 4 finden sich tatsächlich keinerlei explizit sexuelle oder anderweitig jugendgefährdende Inhalte. EA gibt allerdings an, diesen Filter auch in künftigen Updates noch verbessern und aktualisieren zu wollen.

Davon ausgenommen sind natürlich extern herunterladbare Mods, über die wir euch bereits in unserem umfangreichen Report zum Thema berichtet haben:

Gut möglich, dass zum Release vom frisch angekündigten Die Sims 5 von Anfang an strengere Regeln für Community-Inhalte gelten werden. Und da künftige Sims-Mods auch vermehrt über CurseForge kuratiert werden sollen, könnten sogar externe Mods strenger überprüft und gefiltert werden.

Was wir sonst bisher über Die Sims 5 wissen, lest ihr in unserer Ankündigung oder in unserer Expertenanalyse zum Thema.