Am 5. Juni 2020 erscheint mit »Nachhaltig leben« die neunte große Erweiterung für Die Sims 4 auf PC und Konsolen. Darin steht alles im Zeichen der Natur und des Umweltschutzes, wie der Name vielleicht schon vermuten lässt.

Spieler können damit alternative Energiequellen nutzen, mithilfe von Upcycling neue Möbel herstellen, ihre eigenen Nahrungsmittel anbauen und sogar Jobs annehmen, mit denen die Umwelt nicht belastet wird. Im folgenden Artikel stellen wir euch die wichtigsten Infos zur Sims-4-Erweiterung Nachhaltig leben vor.

Eine neue, nachhaltigere (Spiel-)Welt für Die Sims 4

Wie groß ist die neue Erweiterung? Nachhaltig leben wird ein vergleichbar großes Erweiterungs-Update wie An die Uni oder Inselleben. Im Zuge der Erweiterung zieht eure Sims-Familie in die neue Nachbarschaft Evergreen Harbor, wo ein besonders umweltbewusstes Leben zelebriert wird.

Was gibt es in Evergreen Harbor zu tun? Dabei hat die Verwendung umweltschonender Ressourcen und die Reduzierung des eigenen ökologischen Fußabdrucks unmittelbare Auswirkungen auf die Spielwelt: Wer auf die Natur Rücksicht nimmt, dessen Nachbarschaft erblüht in neuem Grün, während beispielsweise Smog und Verschmutzung merklich zurückgehen.

Auf der offiziellen Website wird diese Spielidee für Nachhaltig leben wie folgt beschrieben:

"Jede Entscheidung, die du triffst - welche Energiequelle du verwendest, wie du dein Haus gestaltest, für welche Maßnahmen für deine Nachbarschaft du abstimmst - beeinflussen den Zustand der Spielwelt: Vom verrauchten Himmel bis zum kristallklaren Wasser. Wenn du nichts unternimmst, wird sich die Natur immer mehr zurückziehen, bis die Stadt im Müll erstickt."

Die Sims 4: Nachhaltig leben ansehen

Um Evergreen Harbor zu einer nachhaltigen Nachbarschaft zu machen, stehen euch unter anderem Windturbinen und Sonnenkollektoren im Bau- beziehungsweise Kaufmodus zur Verfügung. Nachhaltigere Jobs für eure Sims wird es ebenfalls geben.

Im offiziellen Trailer zur neuen Erweiterung von Die Sims 4 könnt ihr euch einen konkreten Eindruck von Nachhaltig leben verschaffen:

Die Sims 4: Nachhaltig leben ist ab dem 05. Juni 2020 für PC, Playstation 4 und Xbox One verfügbar.