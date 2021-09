Die Sims 4: Update 1.8 schenkt euch 1.200 neue Möbelvariationen

Erinnert ihr euch noch an den nahezu obszön umfangreichen Möbel-Editor aus Die Sims 3? In dem man per Slider jede erdenkliche Farbkombi mit jedem Muster und Material auf seine Einrichtungsgegenstände anwenden konnte? Ja, er fehlt uns auch. Aber Die Sims 4 geht mit seinem neuen kostenlosen Update einen Schritt in die richtige Richtung.

1.200 neue Variationen für eure Items

Sage und schreibe 1.200 vorgefertigte Farb-Variationen für eure Einrichtungsgegenstände stecken in dem neuen kostenlosen Update. Einen Vorgeschmack darauf bekommt ihr in unserer Bildergalerie (Screenshots von SimGuruBeth). Die Farbvariationen gibt es für 149 Möbel und Einrichtungsgegenstände des Basisspiels. Das Update ist ab sofort verfügbar.

Obendrein wurden die Karriere-Outfits überarbeitet. Für alle Karrierestufen gibt es nun passende vorgefertigte Arbeitskleidung, die euren beruflichen Aufstieg auch visuell deutlich hervorhebt.

Als Inspiration für den neuen umfangreicheren Baumodus haben wir übrigens auch eine Liste mit den besten Baututorials und Ideen für eure Bauprojekte. Sei es das Witcher-Schloss, ein Lebkuchenhaus oder eine luxuriöse Yacht:

Zwei neue DLCs angekündigt

Auch in Sachen Bezahl-DLCs legt Die Sims gerade los. Zwei neue 5-Euro-Kits wurden ebenfalls angekündigt.

Incheon Style-Set: Ein Klamotten-Set, das von moderner südkoreanischer Mode inspiriert ist. Verfügbar ab dem 5. Oktober 2021 für PC, PS5, PS4, Xbox Series und Xbox One.

Ein Klamotten-Set, das von moderner südkoreanischer Mode inspiriert ist. Verfügbar ab dem 5. Oktober 2021 für PC, PS5, PS4, Xbox Series und Xbox One. Fashion Street-Set: Dieses Kleidungs-Set nimmt sich die Mode der Fashion Street in Mumbai zum Vorbild. Verfügbar ab dem 5. Oktober 2021 für PC, PS5, PS4, Xbox Series und Xbox One.

Wir finden übrigens, dass die neuen 5-Euro-DLCs eine Richtung für Die Sims 5 vorgeben:

Was denkt ihr zu den neuen Inhalten? Motivieren sie euch, Die Sims nochmal anzupacken? Oder wartet ihr lieber auf den Release von Die Sims 5? Erzählt es uns in den Kommentaren!