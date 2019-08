Die Woche auf MAX: Ein unerwarteter Heider, Gamescom-Vorfreude & Maurices Wiederauferstehung

Damit ihr immer wisst, wann ihr für eure Lieblings-Streamer einschalten müsst, halten wir unseren Wochenplan so klar und regelmäßig wie möglich - wären da nicht die Oberpfälzer und ihre Liebe zur totalen Anarchie! Die beschert euch diese Woche den Heider nämlich schon am Montag und nicht wie gewohnt am Mittwoch. Da findet ihr stattdessen Labiumminus' Uncharted-Slot.

Magic Nights läuft zwar wie immer dienstags ab 19 Uhr, ihr müsst aber nicht mehr länger auf den dunklen Fürsten höchstselbst, Großherr der Nekromantie und Bezwinger aller Tugendhaften verzichten: Maurice ist aus dem Urlaub zurück! Gespielt wird bei Magic Nights diesmal mit:

Auch Tony kommt diese Woche wieder, nachdem sie letzte Woche krank aussetzen musste - niemand möchte vollgehusteten und -geschnupften Kuchen sehen! Zusammen mit Daniel verziert sie in Cakexplosion passend zur bevorstehenden Gamescom mit Airbrush-Maschine und Co. Küchlein. Wir sehen uns im Stream!

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Diese Woche bei MAX

Montag, 5. August

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit James

Ab 17 Uhr - Apex Legends mit MrMoreGame

Ab 19 Uhr - Chaos-Gaming mit Heidergeil

Ab 21 Uhr - Overwatch (Ranked) mit DerNephias

Dienstag, 6. August

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Natascha

Ab 17 Uhr - Yu-Gi-Oh! mit Sephiron

Ab 19 Uhr - Magic Nights #37 mit Marco, Maurice, Jochen & Matthias

Mittwoch, 7. August

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - GamePro Live mit Ann-Kathrin & Tobi

Ab 19 Uhr - Uncharted 2 mit Labiumminus

Donnerstag, 8. August

Ab 13 Uhr - Teamfight Tactics mit Sputti von Guildnews

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 19 Uhr - Cakexplosion mit Tony, Daniel & Gamescom-Vorfreude

Ab 21 Uhr - Destiny 2 mit Nexxoss Gaming

Freitag, 9. August

Ab 13 Uhr - Apex Legends mit Nexxoss Gaming

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - Apex Legends mit MrMoreGame

Ab 19 Uhr - Uncharted 2 mit Labiumminus

Ab 21 Uhr - Overwatch (Ranked) mit DerNephias

Samstag, 10. August

Ab 16 Uhr - Assassin's Creed Odyssey + DLCs mit Slethzockt

Sonntag, 11. August

Ab 16 Uhr - Heavy Rain & Beyond: Two Souls mit ChrizzPlay