In Anbetracht der Brutalität von Crossed würde selbst Billy Butcher seinen Tee verschütten. Bildquelle: Amazon Studios

Euch ging The Boys nicht weit genug? Dann solltet ihr die nächste Verfilmung von Comic-Autor Garth Ennis im Blick behalten: Der Comic Crossed wird jetzt als Film adaptiert - und der ist definitiv nichts für schwache Nerven!

Nach Preacher und The Boys ist jetzt Crossed dran

Wie The Hollywood Reporter berichtet, sind die Dreharbeiten für den Film auf Basis eines Drehbuchs von Ennis bereits abgeschlossen, ein Release 2027 scheint wahrscheinlich.

Das Indie-Studio Six Studios gab zudem den Cast bekannt: Devin Druid (13 Reasons Why) und Ash Santos (American Horror Story) übernehmen die Hauptrollen von Stan und Cindy, den Anführern einer Gruppe Überlebender einer globalen Suche. Weitere Darsteller:

Ethan Jones Romero (Law & Order) - Thomas

Kyla Hee (Psychosis) - Kelly

Chido Nwokocha (Top Gun: Maverick) - Kitrick

Spenser Granese (Dope Thief) - Brett

Bob Morley (The 100) - Randall

Ana Mulvoy Ten (American Crime) - Sheena

Steven Hack (Little Death) - Geoff

Lorenzo Ross - Patrick.

Owen Harn (Cobra Kai) - Horsecock

Fedor Steer (Haunted Mansion) - Face

Kelvin Adekunle (City of Love) - Stump

Angie Campbell - Amy

Peter Falls - Jo

Auf dem Regiestuhl nahm Rob Jabbaz (The Sadness) Platz.

Bei Crossed handelt es sich nach Preacher und The Boys um den bereits dritten Comic des Autors, der direkt verfilmt wird - wobei natürlich auch unterschiedlichste Punisher-Adaptionen immer wieder Elemente aus seiner Arbeit aufgegriffen haben.

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Autoplay

Ist Crossed selbst Fans von The Boys zu hart?

Falls ihr euch fragt, was es mit Crossed auf sich hat: Die ursprünglichen Crossed-Comics bestanden aus zehn Ausgaben, die zwischen 2008 und 2010 veröffentlicht wurden. Seitdem ist das Franchise auf über 200 weitere Ausgaben gewachsen, an dem auch andere Künstler abseits von Ennis arbeiteten - wie zum Beispiel Watchmen-Schöpfer Alan Moore.

Die Handlung spielt sich in einer postapokalyptischen Welt, in der ein Virus Menschen in sogenannte Crossed verwandelt: Die Infizierten geben sich ihren schlimmsten und verwerflichsten Trieben hin, die daraufhin mordend und vergewaltigend durch das Land ziehen.

Crossed schreckt vor der expliziten Darstellung von (teilweise sexualisierter) Gewalt nicht zurück, bei der auch Frauen und Kinder nicht verschont werden.

Übrigens: Wie eine Adaption von Crossed aussehen könnte, zeigte bereits der taiwanesische Horrorfilm The Sadness von 2021. Der folgt einer sehr ähnlichen Prämisse zu Crossed und fällt vergleichbar hart, brutal und grausam aus - kein Wunder, dass für den Crossed-Film jetzt der gleiche Regisseur verpflichtet wurde.

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Crossed lässt sich damit nicht für jeden Comic-Fan empfehlen und es wird natürlich spannend, wie vorlagengetreu die Verfilmung ausfällt. Der Erfolg von The Boys könnte Garth Ennis aber durchaus darin bestätigt haben, sich bei seinem Drehbuch für den geplanten Film nicht zurückzuhalten.

Auf Reddit gibt es bereits ein paar aussagekräftige Reaktionen auf die Nachricht, zum Beispiel im Zombies-Reddit. Der User CG1991 vermutet zum Beispiel, dass die Verfilmung ihrer Vorlage definitiv nicht gerecht werden kann. Omnio667 schreibt wiederum:

Oh, mein Gott. [Crossed] sollte nirgendwo in der Nähe der TV- oder Filmindustrie erlaubt sein.

Vali Aschenbrenner Das meint der Autor: Als großer Fan von Garth Ennis würde ich mich als entsprechend abgebrüht bezeichnen. Immerhin geht es bei Preacher, Punisher und natürlich The Boys ebenfalls ordentlich zur Sache. Doch Crossed geht selbst mir zu weit. Ennis zeigt sich in Crossed absolut kompromisslos und das setzt Zeichner Jacen Burrows konsequent in Szene. Zu konsequent für meinen und vielleicht sogar einen guten Geschmack.



Trotzdem kann ich nachvollziehen, dass Crossed zwischen all der Brutalität und Grausamkeit irgendwo seinen Reiz hat. Ennis und andere Crossed-Autoren beschreiben zynische und bitterböse Geschichten, die weiter gehen, als andere Vertreter des Genres. Es gibt keine Hoffnung, keine Rettung in letzter Sekunde und definitiv kein Happy End. Wer wissen will, wie brutal eine Zombie-Apokalypse wirklich wäre, darf bei Crossed zumindest einen vorsichtigen Blick riskieren.

Wollt ihr mehr zu The Boys, dem umstrittenen Finale und möglichen Serien-Alternativen wissen, werdet ihr unter den Links oben fündig.

Habt ihr Crossed von Garth Ennis bereits gelesen und wenn ja, wie gut gefällt euch der Comic? Was haltet ihr davon, dass Crossed als Film adaptiert wird? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!