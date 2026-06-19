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Nach 26 Jahren könnte Jim Carrey tatsächlich in eine seiner berühmtesten Rollen zurückkehren

Der Grinch 2 kommt! Die Fortsetzung des Kultfilms ist aktuell in der Planung und neben Jim Carrey sollen noch zwei andere bekannte Gesichter dabei sein.

Profilbild von Franziska Hammerschmidt

Franziska Hammerschmidt
19.06.2026 | 10:26 Uhr

Diesen ikonischen Blick von Jim Carrey wird wohl eine ganze Generation nie vergessen. Bildquelle: Universal Pictures Diesen ikonischen Blick von Jim Carrey wird wohl eine ganze Generation nie vergessen. Bildquelle: Universal Pictures

Keine andere Figur benutzt das Wort »Hass« so häufig wie der Grinch. »Hass, Hass, Hass. Hass, Hass, Hass. Doppelter Hass. Abgrundtiefer Abscheu!« Allein in diesem Zitat des zotteligen, grünen Fantasiewesens kommt es siebenmal vor. 

Was Fans aber sicher nicht hassen, ist die Nachricht, dass sich Der Grinch 2 bei Universal Pictures und Imagine Entertainment in einer frühen Entwicklungsphase befindet (via The Hollywood Reporter). Und bevor ihr jetzt enttäuscht die Köpfe hängen lasst, weil irgendjemand jetzt eine Fortsetzung mit irgendwem macht:

Ron Howard übernimmt wie beim Vorgänger aus dem Jahre 2000 die Regie. Er produziert das Sequel gemeinsam mit seinem Imagine-Studio-Partner Brian Grazer. Die Kirsche auf der Sahnetorte: Jim Carrey befindet sich in Gesprächen, um seine ikonische Rolle des Grinchs wieder aufzunehmen. 

Das Drehbuch wird vom Trio bestehend aus Alec Berg, Jeff Schaffer und David Mandel geschrieben, die bereits das Skript zu The Cat in the Hat (2003) verfassten. Sowohl dieser Film als auch Der Grinch basieren auf den Geschichten von Dr. Suess und seinen erfundenen Figuren. 

Einen geplanten Release-Termin für die Fortsetzung gibt’s aktuell noch nicht, da sich die Produktion noch in einem frühen Stadium befindet.

Video starten 0:51 Der Grinch: Der kultige Weihnachtsfilm feierte 2025 sein 25. Jubiläum!

Was macht eigentlich Jim Carrey?

In den vergangenen sechs Jahren ließ der 64-jährige Schauspieler es ruhig angehen und wirkte ausschließlich an den ersten drei Sonic-Filmen als Bösewicht Dr. Ivo Robotnik mit.

Zuletzt sorgte ein Auftritt des Darstellers im Februar 2026 bei der 51. Verleihung der César-Awards für Aufruhr. Dort erhielt er einen Ehrenpreis für sein Lebenswerk. Sein verändertes Aussehen veranlasste einige Fans jedoch dazu, hinter dem Auftritt einen Doppelgänger zu vermuten. Die Spekulationen wurden jedoch durch sein Management und die Veranstalter widerlegt (via Variety).

Ob Jim Carrey wirklich ein Grinch-Comeback feiert, steht aktuell noch in den Sternen. In den nächsten Monaten werden sicherlich weitere Infos folgen.

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An den Kinokassen nahm Der Grinch bei einem geschätzten Budget von 123 Millionen US-Dollar übrigens etwa 346,33 Millionen Dollar ein (via Box Office Mojo). 

Obwohl das grummelige, grüne Wesen Weihnachten hasst und es ruinieren möchte, hat sich der Film zu einer echten Tradition gemausert. Viele Fans kehren jedes Jahr im Winter in die Stadt Whoville zurück. Daher kommt es häufig vor, dass er gerade zu dieser Zeit wieder die Streaming-Charts auf Netflix und Co. stürmt.

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