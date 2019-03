Diese Woche bei MAX - Apex-Coaching, Cowboy Bebop & die volle Dosis Sekiro-Schwertkampf

Am 22. März erscheint Sekiro, der Ninja-Nachfolger von Dark Souls und Bloodborne - wir spielen allerdings schon zwei Tage vorher und verlosen dabei Collector's Editions des Spiels sowie eine visuell zum Spiel passende PS4 für euch! Den Mittwochabend solltet ihr euch also nicht entgehen lassen! Wer danach noch mehr Sekiro sehen will, darf sich am Samstag gemeinsam mit Slethzockt noch mal in den gnadenlosen Kampf stürzen.

Diese Woche erlebt ihr außerdem noch zwei weitere Premieren auf MAX: Zum einen wollen wir jeden Tag mit euch chatten - jeweils eine Stunde lang, stellt sich einer unserer Moderatoren, Producer oder jemand aus den unterschiedlichen Redaktionsteams euren Fragen und gibt euch einen Einblick in seine Woche.

Zum anderen haben wir Nino von Ninotaku als Cakexplosion-Gast! Gemeinsam mit Tony versucht er sich an einer thematisch passenden Torte rund um die Kultserie Cowboy Bebop. Die Show könnt ihr diesmal auch auf YouTube verfolgen, denn wir streamen nicht nur auf Twitch, sondern auch auf Ninos Kanal! Wir sehen uns im Stream!

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Diese Woche bei MAX

Montag, 18. März

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Natascha

Ab 16:30 Uhr - Apex Legends mit MrMoreGame

Ab 19 Uhr - Coach Stefan trainiert euch in Apex Legends

Ab 21 Uhr - Overwatch mit DerNephias

Dienstag, 19. März

Ab 17 Uhr - Overwatch mit Sephiron

Ab 19 Uhr - Magic Nights mit Emmara, Teysa, Kurkesh & Brion

Mittwoch, 20. März

Ab 16 Uhr: Daily Chat mit Ann-Kathrin

Ab 17 Uhr - GamePro Live

Ab 18 Uhr - Vor Release: Sekiro-Gameplay mit Fritz (Sponsored Stream)

Donnerstag, 21. März

Ab 16 Uhr - Daily Chat über Googles Gaming-Pläne

Ab 19 Uhr - Cakexplosion, Ninotaku & Cowboy Bebop

Ab 21 Uhr - The Division 2 mit Nexxoss Gaming

Freitag, 22. März

Ab 17 Uhr - Apex Legends mit MrMoreGame

Ab 19 Uhr - The Division 2 mit Labiumminus

Ab 21 Uhr - Overwatch mit DerNephias

Samstag, 23. März

Ab 16 Uhr - Sekiro mit Slethzockt

Sonntag, 24. März

Ab 16 Uhr - Green Hell mit ChrizzPlay