George Lucas bekommt heute noch immer Geld für Star Wars - 14 Jahre nachdem er die Lizenz für 4 Milliarden Dollar Disney überließ

Der Vater des Sternenkriegs hat unser aller liebstes Sci-Fi-Franchise längst hinter sich gelassen. Aktuell arbeitet er an der Öffnung eines riesigen Museums in Los Angeles, mit dem er der Kunst des Geschichten-Erzählens Tribut zollt. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

2012 hat George Lucas für 4,05 Milliarden US-Dollar die Star-Wars-Lizenz Disney überlassen. Eine wahrlich beeindruckende Summe, mit der sich der Vater unseres liebsten Sci-Fi-Franchise guten Gewissens zur Ruhe setzen konnte.

Bei einem so teuren Deal könnte man meinen, dass Disney an wirklich allem die Rechte bekommen hat: der Firma Lucasfilm, den Filmen, dem Merchandising und so weiter … Aber offenbar hat man ein nicht ganz so triviales Detail übersehen oder sogar bewusst ausgelassen: den Immobilienbesitz.

Disney zahlt seit 2012 Miete an George Lucas

Denn wie Matthew Wood – seines Zeichens Sound Editor der Skywalker Ranch – jetzt auf der Spacecon 2026 enthüllte (via PopVerse), muss Disney seit 14 Jahren jeden Monat Miete an Lucas abdrücken: Das Grundstück und die dort angelegten Bürogebäude sind seit 1978 nach wie vor Eigentum des Star-Wars-Schöpfers.

Nach dem Erfolg der klassischen Star-Wars-Trilogie, von American Graffiti und so weiter hat [George Lucas] diesen wunderschönen Ort in Nordkalifornien erschlossen. Er liegt etwa 40 Minuten nördlich von San Francisco und befindet sich mitten in der Natur, kurz bevor man dort oben ins Weinanbaugebiet gelangt. Er hat diesen wunderbaren Ort zum Leben erweckt, [...] um dort Kunst zu schaffen. Und er hat 90 Prozent des von ihm erworbenen Landes für ein Moratorium zur Erhaltung von Freiflächen gespendet, [...] die niemals bebaut werden darf. Und jetzt, da das geistige Eigentum an Star Wars bei Disney liegt und ich damit jetzt für Disney arbeite, aber wir auf der Skywalker-Ranch arbeiten, bezahlen wir lustigerweise George Lucas. Er ist unser Vermieter, denn alle Immobilien [...] gehören ihm.

53:29 Kann Star Wars im Kino noch funktionieren?

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Fairerweise dürfte es sich dabei allemal um eine bewusste Entscheidung seitens Disney handeln. Denn dem Mäusekonzern wäre seit 2012 allemal freigestanden, seine Belegschaft an einen anderen Ort zu verlagern.

Es bedeutet ihm viel, dass wir da sind. Im Herzen bleibt er ein Filmemacher, daher tut es ihm wohl gut, dass wir auf seinem Grundstück arbeiten.

Wie viel es Disney kostet, die eigene Belegschaft auf der Skywalker Ranch arbeiten zu lassen, ist nicht bekannt. Es dürfte sich dabei aber wohl kaum um eine triviale Summe handeln. 4,05 Milliarden Dollar und dann 14 Jahre lang Miete zu kassieren, klingt allemal nach einem lukrativen Deal.

Übrigens: George Lucas hat mit Star Wars unter Disney wenig bis gar nichts mehr zu tun. Aber falls ihr euch vielleicht fragt, was er von den Kinofilmen des Mäusekonzerns hält, werdet ihr unter den Links oben fündig.

Dort könnt ihr ebenso nachlesen, wie aktuell die Zukunft des Sternenkriegs aussieht.