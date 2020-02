Diese Woche bei MAX: Ein Fest für Grusel-, Film- und Cosplay-Fans

Der Februar geht zu Ende und hat sich redlich bemüht, ja keine Winterstimmung aufkommen zu lassen. Zum Glück sind wir zwischen Stürmen, Regen und abgesagten Karnevalsumzügen immer zuverlässig und täglich für euch an der gleichen Stelle zu finden! Diese Woche sogar mit einem zum Februarfinale passenden, aufgemotzten Sendeplan!

Neben den bekannten Shows wie Magic Nights, Niedlich oder Tödlich, Der Jules & Heider-Show, Cosplosion oder retroMAX gibt's zum Wochenstart nämlich erst mal ein seltenes Wesen zu sehen: Natascha, die sonst nur am Dienstag im Daily Chat auftaucht, rätselt und gruselt sich mit euch und The Suicide of Rachel Foster durch ein eingeschneites Hotel.

Am Mittwoch erwarten euch dann die Quadrataugen, um über all das zu sprechen, was sich gerade in der Film- und Serienwelt tut. Die größte Herausforderung für Julius und Fabian wird auch diesmal sein, sich einen Platz zwischen den berühmt-berüchtigten Marco-Monologen zu erkämpfen!

Am Tag danach, ausnahmsweise nicht am Montag, stellen sich dann Julius & der Heider euren Challenges und suchen nach einem Sinn in den chaotischen Weiten des Internets - ob sie dabei Erfolg haben, müsst ihr schon selbst beurteilen! Zum Abschluss gibt's dann am Freitag nochmal Wolcen mit Julius und Powergamer Clape - wir sehen uns im Stream!

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Diese Woche bei MAX

Montag, 24. Februar

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Jochen

Ab 17 Uhr - Steam Roulette mit Roman

Ab 18 Uhr - Photoshop Chris

Ab 19 Uhr - The Suicide of Rachel Foster mit Natascha

Dienstag, 25. Februar

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Natascha

Ab 17 Uhr - Ready Leya One & Gris

Ab 19 Uhr - Magic Nights #61 mit Maurice, Marco, Peter & Jochen

Mittwoch, 26. Februar

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - Niedlich oder Tödlich mit Ann-Kathrin & Tobi

Ab 19 Uhr - Die Quadrataugen mit Julius, Marco & Fabian

Donnerstag, 27. Februar

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - Die Jules & Heider-Show

Ab 19 Uhr - Cosplosion mit Tony & Tasha

Freitag, 28. Februar

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - retroMAX mit Michi

Ab 19 Uhr - Wolcen mit Jules & Clape