Diese Woche bei MAX - Halli Galli bei MAX: Ja, wirklich, im Studio! Mit unseren eigenen Händen!

Die Brettspiele kommen! Na gut, erst mal nur in kleinerer Form und auch erst mal nur am Freitag, aber wer auf MAX schon immer sehen wollte, wie wir uns mit »echten« Spielfiguren anstellen, bekommt diese Woche die Chance dazu! Am Freitag starten wir nämlich gemeinsam mit L'Oreal den Charcoal Cup, bei dem neben FIFA 19 auch handfeste Spiele wie Halli Galli oder Wilde Wikinger (googelt das ruhig!) auf dem Programm stehen!

Schon davor wollen wir euch aber jeden Grund geben, MAX einzuschalten, denn unsere Apex-Legenden MrMoregame und Stefan Köhler sind wieder genauso am Start wie unsere anderen Streamer, die euch Overwatch, Destiny, Magic-Duelle und leckeren Kuchen bieten! Wir sehen uns im Stream!

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Diese Woche bei MAX

Montag, 1. April

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Jochen

Ab 17 Uhr - Apex Legends mit MrMoreGame

Ab 19 Uhr - Coach Stefan trainiert euch in Apex Legends

Ab 21 Uhr - Overwatch mit DerNephias

Dienstag, 2. April

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - Yu-Gi-Oh! Duel Links mit Sephiron

Ab 19 Uhr - Magic Nights

Mittwoch, 3. April

!!! IN PLANUNG !!!

Donnerstag, 4. April

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - Fortnite & mehr mit SaftigesGnu

Ab 19 Uhr - Cakexplosion & Borderlands 3

Ab 21 Uhr - Destiny 2 mit Nexxoss Gaming

Freitag, 5. April

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - Apex Legends mit MrMoreGame

Ab 20 Uhr - Charcoal Cup - Es geht los! (Sponsored Stream)

Samstag, 6. April

Ab 16 Uhr - Sekiro mit Slethzockt

Sonntag, 7. April

Ab 16 Uhr - Satisfactory mit ChrizzPlay