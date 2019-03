Diese Woche bei MAX - The Division 2, Halo 3 & Kuchen vom Gleis 9 ¾

Trotz frostigem Start in die neue Woche bei uns in München gibt es auf MAX wieder heißes Programm. Die Woche startet gleich mit einem Highlight. Zusammen mit Tester Robin spielen wir die finale Version von The Division 2 - ihr könnt Robin dabei mit Fragen löchern.

Abends geht es weiter mit unserem APEX-Coach Stefan Köhler, der euch immer montags näher an euren ersten Battle-Royale-Sieg bringt.

Unsere Magic Nights freuen sich diese Woche über einen alten Bekannten. Maurice kehrt mit spitzer Zunge und viel Lust auf einen Sieg zurück. Wird er sich am Dienstag gegen unsere anderen Veteranen Jochen und Marco durchsetzen können?

Außerdem begrüßen wir auch wieder eine neue Folge unserer GameStar-Plus-Kollegen Michael, Peter und Holger, die sich eurem Feedback und Fragen stellen. Was außerdem gespielt wird, könnt ihr hier abstimmen. Wir sehen uns auf Twitch!

Zum Livestream auf MAX - Monsters and Explosions

Diese Woche bei MAX

Montag, 4. März

Ab 15 Uhr - The Division 2 mit unserem Tester Robin

Ab 17 Uhr - Apex Legends mit MrMoreGame

Ab 19 Uhr - Coach Stefan trainiert euch in Apex Legends

Ab 21 Uhr - Overwatch mit DerNephias

Dienstag, 5. März

Ab 17 Uhr - Overwatch mit Sephiron

Ab 19 Uhr - Magic Nights

Mittwoch, 6. März

Ab 17 Uhr - GamePro Live mit Halo 3

Donnerstag, 7. März

Ab 17 Uhr - Fortnite mit SaftigesGnu

Ab 19 Uhr - Cakexplosion meets Harry Potter

Ab 21 Uhr - Destiny 2 mit Nexxoss Gaming

Freitag, 8. März

Ab 17 Uhr - Apex Legends mit MrMoreGame

Ab 19 Uhr - AMA mit dem Team von Game Star Plus

Ab 21 Uhr - Overwatch mit DerNephias

Samstag, 9. März

Ab 16 Uhr - Dark Souls 3 mit Slethzockt