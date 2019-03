Nachdem unser »Ich dachte, das Baby kommt schneller!«-Livestream zu Dead Space fast schon legendär gut funktioniert hat, treiben wir das Konzept »GameStar Plus live« einen Schritt weiter:



Am Freitag, dem 15. März, von 19 bis 21 Uhr steigt unser nächster Livestream mit Micha, Peter und Holger - und einem Spiel eurer Wahl. Denn:

Ihr entscheidet, was wir spielen!

Zuschauen (natürlich auf MAX) kann jeder, über das Spiel abstimmen dürfen aber nur Mitglieder von GameStar Plus. Schließlich wollen wir nicht nur Fragen zu GameStar und GameStar Plus beantworten, sondern nebenher auch wahlweise fluchen, uns gruseln oder in Erinnerungen schwelgen (oder alles zusammen).



Und ja, wir haben gelernt und streamen diesmal zu einer Zeit, in der auch berufstätige User zuschauen können, bevor sie erschöpft ins Bett fallen beziehungsweise im nächstbesten Club am kleinen Pils für 8 Euro nuckeln. Wer trotzdem nicht dabei sein kann, findet die Aufzeichnung später im Video-Archiv unseres Twitch-Channels MAX.

Diese vier Spiele stehen zur Wahl:

Green Hell: Kennt (noch) fast keiner, kann aber sehr witzig werden. Green Hell ist realistisch-tödliches Dschungel-Survival, das schon unseren Autor Alex an den Rande des Wahnsinns getrieben hat. Mal sehen, wie unsere Plus-Redaktion reagiert, wenn sie im Gebüsch mal wieder auf eine Schlange tritt.

Kennt (noch) fast keiner, kann aber sehr witzig werden. Green Hell ist realistisch-tödliches Dschungel-Survival, das schon unseren Autor Alex an den Rande des Wahnsinns getrieben hat. Mal sehen, wie unsere Plus-Redaktion reagiert, wenn sie im Gebüsch mal wieder auf eine Schlange tritt. Layers of Fear: Micha mag keine Horrorspiele. Peter und Holger lieben Horrorspiele. Was könnte also grausanmer sein, als Micha Layers of Fear spielen zu lassen, während ihn Peter und Holger auslachen? (Wer diese Option wählt, lässt tief blicken!)

Micha mag keine Horrorspiele. Peter und Holger lieben Horrorspiele. Was könnte also grausanmer sein, als Micha Layers of Fear spielen zu lassen, während ihn Peter und Holger auslachen? (Wer diese Option wählt, lässt tief blicken!) Diablo: Ein bisschen in der GOG-Version von Diablo herumschnetzeln, vom Butcher zerhackfleischt werden und dabei über Diablo 4 und/oder Smartphones philosophieren? Aber gerne doch!

Ein bisschen in der GOG-Version von Diablo herumschnetzeln, vom Butcher zerhackfleischt werden und dabei über Diablo 4 und/oder Smartphones philosophieren? Aber gerne doch! Dead Space: Wir könnten natürlich Dead Space weiterspielen, das Micha immer noch nicht wirklich mag. Das wäre die langweiligste Option, aber hey: Beim letzten Mal war's überraschend lustig.

Und hier die Abstimmung. Falls ihr das Abstimmungs-Embed nicht seht, könnte es helfen, vorübergehend euren Adblocker abzuschalten. Manchmal blockt der die Umfrage nämlich gnadenlos weg. Sie läuft übrigens bis Freitagmorgen um 10 Uhr. Alle danach abgegebenen Stimmen werden wir krasser ignorieren als Gabe Newell unsere Interviewanfragen zu Half-Life 3.