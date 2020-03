Diese Woche bei MAX: Klassiker des Westens & rollende Köpfe

Wenn sich ein alter Cowboy mit Spieluhr und ein verrückt lachender, herumrollender Kopf treffen, dann seid ihr diese Woche auf MAX gelandet! Wo wir diese beiden interessanten Spezies ausgegraben und warum wir sie in unserem Twitch-Gehege zusammengesteckt haben? Zu eurer Unterhaltung natürlich!

Auf Desperados 3 haben Fans der Reihe schon seit dem Release des zweiten Teils gewartet - und alle anderen halbwegs strategieinteressierten spätestens seit dem fantastischen Shadow Tactics: Blades of the Shogun. So ging's auch Petra, die euch am Montag durch Desperados 3 führen wird, denn wir haben neues Gameplay für euch!

Weiter geht's - mit einem kleinen Umweg über geliebte Klassiker wie die Jules & Heider-Show, Magic Nights und Niedlich oder Tödlich - am Donnerstag mit dem bereits erwähnten rollenden Kopf: Misbits erscheint und wir wollen dabei sein! Schon auf der DreamHack war der chaotische Körperdiebstahl ein Kracher, deshalb wollen wir auch diesmal wieder mit euch zocken, bevor wir uns alle bei einer schönen Runde Cakexplosion wieder beruhigen - und dafür den Blutzuckerspiegel ordentlich nach oben treiben! Wir sehen uns im Stream!

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Diese Woche bei MAX

Montag, 2. März

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Jules

Ab 17 Uhr - Desperados 3 mit Petra

Ab 18 Uhr - Die Jules & Heider-Show

Dienstag, 3. März

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Natascha

Ab 17 Uhr - Der Hobbygeneral & Post Scriptum

Ab 19 Uhr - Magic Nights #62 mit Maurice, Marco, Leya & Jochen

Mittwoch, 4. März

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - Niedlich oder Tödlich mit Ann-Kathrin & Tobi

Ab 19 Uhr - Wolcen mit Jules & Clape

Donnerstag, 5. März

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - Misbits & die große Release-Party

Ab 19 Uhr - Cakexplosion mit Tony, Mary & Horror-Minions

Freitag, 6. März

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - retroMAX mit Michi

Ab 19 Uhr - Wolcen mit Jules & Clape