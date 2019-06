Diese Woche bei MAX - Keanu und der Kampf um den eisernen Thron

Bei HBO sind die Streitereien um den Eisernen Thron von Westeros vorbei, bei uns auf MAX lassen wir sie noch ein allerletztes Mal aufleben! Anstelle der üblichen Magic-Kartenklopperei wird bei Magic Nights am Dienstag diesmal ein Brettspiel auf den Tisch gepackt. Dann bieten euch unsere vier Feldherren Marco, Maurice, Jochen und Julius Stoff für epische Legenden!

Drei andere sagenhafte Helden erwarten euch dann am Donnerstag, denn bei Cakexplosion widmen sich Tony und Roman dem Highlight der E3: Keanu Reeves! Cupcakes, Memes und mit etwas Glück keine schwerwiegenden Kuchenunfälle erwarten euch! Wir sehen uns im Stream!

Info für nächste Woche: vom 3. bis 7. Juli übertragen wir für euch das Programm der Sportmesse ISPO Munich. Mario Kart, League of Legends, Smash Bros. und viele weitere Wettkämpfe ersetzen in dieser Zeit unser übliches Programm. Genaueres gibt's dann nächste Woche in der Programm-News.