Diese Woche bei MAX - Magic Nights, Spider-Man & Magic The Gathering Cup in Krefeld

Diese Woche wird ein Fest für alle Magic Fans unter euch. Unser aller liebstes Kartenspiel Magic the Gathering gibt es diese Woche gleich an drei Tagen für euch im Stream. Denn neben unseren etablierten Magic Nights am Dienstag Abend, haben wir für euch zusätzlich noch den Magic The Gathering Cup aus Krefeld für euch am Donnerstag und Freitag.

Darüber hinaus freuen wir uns diese Woche auf einen spannenden Talk am Mittwoch mit Quadratauge über Spider-Man passend zum Filmstart von Far From Home. Fans der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft schalten auf jeden Fall ein!

Für CakexplosionF-ans gibt es diese Woche leider eine kleine Pause, denn unsere Tony ist im wohlverdienten Urlaub. Epische Cupcakes und Kuchen gibt es dann nächste Woche wieder. Dafür freuen wir uns, dass ab dieser Woche Donnerstag SaftigesGnu mit Fortnite wieder bei uns streamt. Reinschalten lohnt sich also!

Diese Woche bei MAX

Montag, 8. Juli

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - Apex Legends mit MrMoreGame

Ab 21 Uhr - Overwatch (Ranked) mit DerNephias

Dienstag, 9. Juli

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - Yu-Gi-Oh! mit Sephiron

Ab 19 Uhr - Magic Nights #33

Mittwoch, 10. Juli

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Daniel

Ab 17 Uhr - Uncharted 4 mit Labiumminus

Ab 19 Uhr - Quadratauge & Spider-Man

Ab 21 Uhr -ChaosGaming mit Heidergeil

Donnerstag, 11. Juli

Ab 13 Uhr - Dota Underlords mit Sputti von Guildnews

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - Saftiges Gnu: Fortnite

Ab 19 Uhr - #Werbung: Magic The Gathering Cup in Krefeld

Freitag, 12. Juli

Ab 13 Uhr - Apex Legends mit Nexxoss Gaming

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - Apex Legends mit MrMoreGame

Ab 19 Uhr - #Werbung: Magic The Gathering Cup in Krefeld

Sonntag, 14. Juli

Ab 16 Uhr - Chrizzplay: Heavy Rain