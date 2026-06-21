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Gothic Remake: Patch 1.0.2 fixt lästige Quest-Bugs, die euren Fortschritt blockiert haben

Das neue Update geht abwertungsrelevante Bugs an, darunter die Feuermagierzeremonie. Alle Patch Notes findet ihr auf Seite 2.

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Natalie Schermann
21.06.2026 | 08:33 Uhr

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Der neue Patch 1.0.2 fixt ein paar nervige Quest-Bugs. Der neue Patch 1.0.2 fixt ein paar nervige Quest-Bugs.

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Seid ihr beim Spielen des Gothic Remakes auf Plot-Stopper getroffen, die euch das Weiterspielen verbieten? Mit Patch 1.0.2 steigt die Wahrscheinlichkeit, dass diese lästigen Bugs behoben wurden. Wir haben für euch die Highlights des neuen Updates herausgesucht.

Auf Seite 2 des Artikels findet ihr alle Patch Notes 1.0.2 im Überblick.

Die Highlights von Patch 1.0.2

  • Quest-Bug während der Feuermagier-Zeremonie gefixt: Ein nerviger Bug sorgte dafür, dass ihr angegriffen wurdet, wenn ihr Feuermagier werden wolltet und dafür die Kirche betreten habt. Auch in unserem Test trat dieser Quest-Bug und führte unter anderem zu einer Abwertung von sieben Punkten.
  • Bugs wurden gefixt, bei denen Dialoge nicht getriggert und damit der Story-Fortschritt blockiert wurde.
  • Schlösserknacken gibt euch jetzt zusätzliche XP. Damit wird es noch sinnvoller, die Fähigkeit früher im Spiel zu lernen.
  • Es wurde an der Magie-Balance geschraubt. Viele hohe Zauber haben sich schwach angefühlt, die wurden jetzt aufgewertet. Darunter beispielsweise der Feuerregen.
  • Monster wurden gebufft, darunter auch die Minecrawler-Königin. Das Minental ist jetzt also noch tödlicher.
  • Auch die NPCs sind jetzt stärker und keine so leichte Beute mehr.
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Wir behalten das Gothic Remake für euch natürlich weiterhin im Auge und machen nach all den Updates und Patches selbstverständlich auch einen baldigen Kontrollbesuch, der vermutlich auch eine Aufwertung des Rollenspiel mit sich bringt.

Auf der nächsten Seite findet ihr, wie erwähnt, alle Patch Notes zu Update 1.0.2 im Überblick.

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Release: 05.06.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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