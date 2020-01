Diese Woche bei MAX: Wir sind wieder da, Warcraft 3 auch!

Wie sprach schon König Terenas Menethil? »Es ist so weit. Keine LAN währt für immer.« Auch unsere Zeit auf der DreamHack ist nun vorüber, der MAX-Alltag beginnt von Neuem. Das heißt aber nicht, dass es langweilig wird, ganz im Gegenteil! Gerade die Woche nach der Leipziger Mega-LAN ist vollgepackt mit coolen News und Streams!

Da wäre zum einen der Release, auf den Strategie-Fans lange gewartet haben: Warcraft 3 Reforged ist da! Was die aufpolierte Version des vielleicht größten Strategiespiels überhaupt zu bieten hat und worüber sich viele Fans aufregen, schauen sich Jules und Jochen am Mittwoch ab 19 Uhr an - vielleicht wird's in Stratholme sogar richtig emotional.

Dazu kommen unsere Klassiker wie Niedlich oder Tödlich, retroMAX oder eine neue Folge von Cosplosion mit Tony & Tasha. Außerdem steht am Sonntag noch etwas ganz Besonderes an: Gemeinsam mit Amar veranstalten wir am Sonntag ab 18 Uhr das Fortnite-Turnier Amargeddon! Über mehrere Qualifier konnten sich Squads vorbereiten, jetzt prallen sie aufeinander! Und dabei geht's nicht nur um Ruhm und Ehre, sondern um insgesamt 5.000 Euro Preisgeld! Wir sehen uns im Stream!

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Diese Woche bei MAX

Mittwoch, 29. Januar

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Andi & Rafael

Ab 17 Uhr - Niedlich oder Tödlich mit Ann-Kathrin & Tobi

Ab 19 Uhr - Warcraft 3 Reforged mit Jules & Jochen

Donnerstag, 30. Januar

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - Ready Leya One mit Leya & Lost Ember

Ab 19 Uhr - Cosplosion mit Tony & Tasha

Von Freitag, 31. Januar

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Maurice

Ab 17 Uhr - retroMAX mit Michi

Ab 19 Uhr - Warcraft 3 Reforged mit Jules

Sonntag, 2. Februar

Ab 18 Uhr - Amargeddon mit Amar & Fortnite #Werbung