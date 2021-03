The Isle ist eigentlich schon ein älteres Spiel, welches im Dezember 2015 auf Steam in die Early-Access-Phase startete. Nun taucht es plötzlich unter den Topsellern der Plattform auf. Wir klären, was es damit auf sich hat.

Dinos + Survival = Erfolg??

Was ist The Isle für ein Spiel? Im Grunde handelt es sich um ein Survivalspiel, das euch aber nicht in die Rolle eines Menschen versetzt, sondern in die eines Dinosauriers. Ihr entscheidet euch, welche Art ihr sein wollt, vom T. Rex bis zum Allosaurus.

Je nachdem, ob ihr Fleisch- oder Pflanzenfresser seid, steht ihr auf der Seite der Jäger oder der Gejagten. Als Pflanzenfresser ist es daher wichtig, euch mit anderen Herbivoren zu einer Herde zusammenzuschließen. So habt ihr bessere Überlebenschancen.

Euch erwartet eine riesige Insel, die ihr frei erkundet. Dort sucht ihr nach Nahrung und müsst wachsen und euch stärken. Ihr beginnt nämlich als frisch geschlüpfter kleiner Dino und wollt groß und stark werden.

The Isle setzt außerdem auf Horror-Elemente. Gerade in der Nacht durch das Dickicht zu schleichen und dort auf einen gefräßigen T. Rex mit riesigem Gebiss zu stoßen, kann erschreckend sein.

Falls ihr euch noch andere Survivalspiele anschauen wollt, hier findet ihr eine Auswahl:

28 6 Mehr zum Thema Die spannendsten Survival-Spiele 2021: Wo ihr im neuen Jahr spielend überlebt

Zurück am Steam-Horizont

Warum ist das Spiel jetzt wieder unter Steam-Topsellern? Überraschenderweise taucht The Isle auf Platz 7 der aktuell meistverkauften Spiele auf Steam auf. Und das, obwohl es lange Zeit eher unter dem Radar lief. Der bekannte und erfolgreiche YouTuber Maximilian »HandOfBlood« Knabe dürfte mit seinem kürzlichen Stream am 27. Februar mit rund 418.000 Aufrufen einen Anteil dazu beigetragen haben.

Der Stream zeigte, wie weit fortgeschritten The Isle inzwischen ist und wie gut es aussieht. Das dürfte durchaus dazu geführt haben, das sich manche Spieler die Early-Access-Version für 19,99 Euro über Steam kauften.

Link zum YouTube-Inhalt

Darüber hinaus kündigten die Entwickler an, bald Menschen ins Spiel einzuführen. Dabei soll es zwei Fraktionen geben. Die Stämme und die Söldner. Darauf wartet die Community schon lange. Das Update hat noch keinen Releasetermin, soll aber 2021 kommen. Der Kampf zwischen Dinosauriern und Menschen dürfte sehr interessant werden.

Auch der Survival-Hit Valheim hat das Interesse am Genre wieder entfacht. The Isle mit seinem einzigartigen Ansatz, in dem ihr mal nicht Menschen, sondern Dinos spielt, bringt hier frischen Wind mit sich.

Kennt ihr The Isle? Oder seid ihr vielleicht auch jetzt darauf aufmerksam geworden und wollt es euch ansehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.