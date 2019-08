Disney hat in diesem Jahr gleich drei Neuverfilmungen zu seinen Trickfilmklassiker in die Kinos gebracht. Während aktuell Der König der Löwen die Charts stürmt und mit über eine Milliarde Dollar Einnahmen weltweit als neuer erfolgreichster Animationsfilm gefeiert wird, sah es nach Dumbo für Aladdin mit Will Smith als neuen Dschinni zunächst nicht ganz so vielversprechend aus.



Doch den vielen Unkenrufen zum Trotz entwickelte sich auch diese Realverfilmung zum Kinohit und spielte ebenso über eine Milliarde Dollar ein. So dürfte es keine große Überraschung sein, dass Disney bereits Pläne für eine Fortsetzung schmiedet.

Pläne für Aladdin 2 gibt es bereits

Produzent Dan Lin zeigt sich gegenüber dem US-Magazin ComicBook begeistert von dem Erfolg des Films und berichtet über erste Ideen für ein Sequel. Ob auch Regisseur Guy Ritchie erneut auf dem Regiestuhl Platz nehmen wird, ist noch offen.

Dabei soll laut Dan Lin die Handlung zu Aladdin 2 zwar an den ersten Film anknüpfen, dennoch eine völlig neue Geschichte erzählen. Schließlich gibt es zum kultigen Animationsfilm aus dem Jahr 1992 nach dem klassischen Märchen aus 1001 Nacht schon die beiden Fortsetzungen Dschafars Rückkehr und Aladdin und der König der Diebe, die jedoch direkt auf DVD veröffentlicht wurden. Zusätzlich erschien eine animierte TV-Serie sowie ein erfolgreiches Broadway Musical.

Ob und wann wir nun ein Film-Sequel zum Realfilm erwarten dürfen, steht noch aus. Offiziell bestätigt ist Aladdin 2 bislang noch nicht.