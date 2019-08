Disneys Siegeszug mit Jon Favreaus Neuverfilmung von Der König der Löwen ist nicht aufzuhalten. Bereits nach zwei Wochen kommt er weltweit auf über eine Milliarde Dollar Kinoeinnahmen. Jetzt nach vier Wochen gehört er mit satten 1,334 Mrd. zu den erfolgreichsten Filmen des Jahres nach Marvels Avengers: Endgame.

Doch damit nicht genug: Inzwischen hat Simbas Rückkehr in die Kinos sogar Disneys Die Eiskönigin als erfolgreichsten Animationsfilm abgelöst. Zwar ist Der König der Löwen kein klassischer Animationsfilm im herkömmlichen Sinne, eine Realverfilmung ist er mit der Fülle an CGI-animierten Tieren und deren Umgebung aber auch nicht.

Inzwischen bestätigt Regisseur Jon Favreau, dass es wenigstens eine einzige kurze Szene im Film gibt, die nicht animiert ist. Dabei handelt es sich um eine Landschaftsaufnahme der afrikanischen Savanne gleich zu Beginn des Films, die tatsächlich echt sei.

This is the only real shot in #TheLionKing. There are 1490 rendered shots created by animators and CG artists. I slipped in one single shot that we actually photographed in Africa to see if anyone would notice. It is the first shot of the movie that begins The Circle of Life. pic.twitter.com/CO0spSyCv4